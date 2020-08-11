11.08.2020 16:19
Полевая кухня в тюрьме: осужденных учили куховарить (ФОТО)
Занятия прошли в Темновской колонии.
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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 11 августа 2020 года в Темновской исправительной колонии были проведены занятия по контрольному приготовлению пищи и выпечки хлеба на полевой кухне.
Руковолил мероприятием заместитель начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению полковник внутренней службы Андрей Коваленко.
Перед началом приготовления первых и вторых блюд было проверено состояние готовности к использованию полевых кухонь, соблюдение санитарно - гигиенических требований, исправность технологического оборудования.
Во время приготовления обращалось внимание на процесс первичной обработки мяса, картофеля, овощей, крупяных изделий; расчеты необходимого количества воды и соблюдения температурного режима при выпечке хлеб.
Как отметил начальник учреждения Олег Найденов, проведение подобных занятий позволяет повышать качество приготовления пищи как в обычных, так и в полевых условиях.