11.08.2020 16:19

Полевая кухня в тюрьме: осужденных учили куховарить (ФОТО)

Занятия прошли в Темновской колонии.



//facebook.com

Как сообщает Служба исполнения наказаний, 11 августа 2020 года в Темновской исправительной колонии были проведены занятия по контрольному приготовлению пищи и выпечки хлеба на полевой кухне.

Руковолил мероприятием заместитель начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению полковник внутренней службы Андрей Коваленко.

Перед началом приготовления первых и вторых блюд было проверено состояние готовности к использованию полевых кухонь, соблюдение санитарно - гигиенических требований, исправность технологического оборудования.

Во время приготовления обращалось внимание на процесс первичной обработки мяса, картофеля, овощей, крупяных изделий; расчеты необходимого количества воды и соблюдения температурного режима при выпечке хлеб.

Как отметил начальник учреждения Олег Найденов, проведение подобных занятий позволяет повышать качество приготовления пищи как в обычных, так и в полевых условиях.