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11.08.2020  16:19   

Полевая кухня в тюрьме: осужденных учили куховарить (ФОТО)

Занятия прошли в Темновской колонии.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 11 августа 2020 года в Темновской исправительной колонии были проведены занятия по контрольному приготовлению пищи и выпечки хлеба на полевой кухне.
 
Руковолил мероприятием заместитель начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению полковник внутренней службы Андрей Коваленко. 
 
Перед началом приготовления первых и вторых блюд было проверено состояние готовности к использованию полевых кухонь, соблюдение санитарно - гигиенических требований, исправность технологического оборудования.
 
Во время приготовления обращалось внимание на процесс первичной обработки мяса, картофеля, овощей, крупяных изделий;  расчеты необходимого количества воды и соблюдения температурного режима при выпечке хлеб.
 
Как отметил начальник учреждения Олег Найденов, проведение подобных занятий позволяет повышать качество приготовления пищи как в обычных, так и в полевых условиях.
 
 
Тэги:  тюрьма, полевая кухня, харьков
 
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