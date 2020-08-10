10.08.2020 15:31

В «Хорошем здоровье на Интере» расскажут, как защититься от коронавируса

Во вторник, 11 августа, в 13:20 стартует новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема первого выпуска проекта – пандемия COVID-19.



// inter.ua

Чем больше мы узнаем о коронавирусе, тем больше загадок он нам задает. Врачи и вирусологи мира до сих пор не могут прийти к единому мнению. Как уберечься от вируса? Какие меры предосторожности обязательны, а какие - излишни? Передается ли вирус через поверхности? Возможно ли повторное заражение? Нас спасет вакцина или коллективный иммунитет? Какие мифы существуют о лечении коронавируса? В студии программы на эти и многие другие вопросы ответит ведущий Александр Лукьяненко вместе c экспертами ток-шоу.

Новый вирус смог на несколько месяцев парализовать весь мир. На 10 августа 2020 года в Украине официально подтверждены более 81 тысячи случаев заболевания COVID-19. Более 1900 человек умерли от инфекции и осложнений, вызванных коронавирусом. Информации о нем так много, что можно запутаться. А некоторые в него даже не верят. Что же такое коронавирус и как от него защититься?

«Коронавирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку, – объясняет врач-эпидемиолог Андрей Александрин. – Вирус не способен перемещаться на дальние расстояния. Он есть только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания. Расстояние – это гарантия безопасности. Поэтому заразиться невозможно даже от инфицированного человека, если вы находитесь на расстоянии более полутора метров».

В студию программы придут люди, которые уже переболели «короной». Елена Ганцяк-Каськив обнаружила у себя коронавирус после заграничной командировки. Какие симптомы ее больше всего напугали? Были ли осложнения во время болезни? Насколько отличается состояние человека во время заболевания коронавирусом от гриппа? Какие дыхательные упражнения помогли женщине преодолеть недуг? Что она советует людям, которые заболели «короной»?

На ток-шоу также придет известный телеведущий и многодетный отец Андрей Доманский. На время карантина он с семьей уехал на дачу, подальше от многолюдного города, чтобы защитить детей от опасности подхватить вирус. Ведущий хочет разобраться, какая информация о коронавирусе имеет под собой почву, а какая – полная ерунда? Как распознать первые признаки заболевания у детей? Какие маски защищают от коронавируса, а какие нет? Как правильно дезинфицировать и мыть руки? Как правильно поддерживать чистоту в доме во время пандемии?

Каких рекомендаций советуют придерживаться врачи людям, относящимся к группе риска? Какие лекарства должны быть на случай заболевания? Когда появится вакцина и насколько она будет действенна? Чем COVID-19 отличается от гриппа и почему его действительно стоит опасаться?

Разобраться во всех вопросах, связанных с пандемией, помогут эксперты «Хорошего здоровья на Интере»: пульмонолог Светлана Гук, эпидемиолог Андрей Александрин, инфекционист Евгения Менжулина.

«Многие в последнее время начали воспринимать пандемию как назойливое требование носить маски, – говорит Александр Лукьяненко – Кто-то вообще не верит в «корону», а кто-то считает, что COVID-19 не опаснее гриппа. На самом деле стоит прислушаться к врачам: это настоящая катастрофа для организма — он буквально распадается на части, а иммунная система фактически сходит с ума, разрушая в борьбе с вирусом и сам организм. Последствия из-за осложнений «короны» бывают ужасными. Так что будем разбираться с экспертами, почему одни игнорируют опасность, а другие – панически следуют всем рекомендациям ВОЗ, и кто из них прав».

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о коронавирусе – во вторник, 11 августа, в 13:20 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители увидят и другие выпуски «Хорошего здоровья на Интере». В среду, 12 августа, выйдет программа о вакцинации. В четверг, 13 августа, в студии проекта будут говорить об инсульте. А в пятницу, 14 августа, выйдет выпуск ток-шоу, посвященный укусам клещей.