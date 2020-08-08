«Полезная программа»: секреты вкусного шашлыка

На телеканале «Интер» вышел новый выпуск «Полезной программы – о шашлыке. Какое мясо для шашлыка полезнее – свинина, говядина, баранина или курятина? Какой маринад лучше? Можно ли шашлык считать диетическим продуктом? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать, мариновать и готовить мясо для шашлыка.
«Мало кто знает, что Александр Дюма не только придумал «Трех мушкетеров», но и стал для французов «отцом» шашлыка, – рассказывает ведущий Александр Лукьяненко. – В середине ХIХ века писатель посетил Кавказ, попробовал там шашлык, записал рецепт, а когда вернулся домой, открыл в Париже первую шашлычную. Рецепт от Александра Дюма был такой: берете кусок баранины – филейную часть, нарезаете кусками размером с грецкий орех, оставляете на 20 минут в чаше с солью, перцем, уксусом и луком, а затем – нанизываете на железный или деревянный вертел».
С тех пор прошло уже 200 лет, а принцип приготовления шашлыка практически не изменился. По мнению врачей, приготовленное на костре мясо сохраняет больше витаминов и микроэлементов, чем прожаренное на сковороде на растительном масле. «Будет ли полезен шашлык для нашего организма, зависит от нескольких факторов: качества мяса, маринада и соблюдения правил приготовления, – считает гастроэнтеролог Татьяна Кулиш. – Самым диетическим мясом по праву считается курятина, говядина наиболее насыщена железом, зато в баранине в 2 раза меньше холестерина, чем в говядине, и в 4 раза меньше, чем в свинине. Поэтому баранину смело могут есть те, кто страдает от сахарного диабета и избыточного веса».
Тайна вкусного шашлыка – в правильно подобранном мясе, считает шеф-повар и эксперт по качеству и безопасности продуктов Алик Мкртчян. Он рассказал, как нужно выбирать и мариновать мясо для разных видов шашлыка:
Основные советы по выбору качественного мяса: хорошее мясо не липнет к рукам, а если нажать на него пальцем – появится ямка, которая быстро исчезнет. Покупая мясо, приложите к нему белую салфетку: если на ней остались розовые следы, лучше воздержаться от покупки – это мясо подвергалось химической обработке. Не покупайте парное или размороженное мясо – шашлык получится жестким. Ну и не рекомендуется в магазине покупать так называемое «мясо для шашлыка в маринаде»: может случиться, что специями «прикрывают» испорченный продукт.
Еще больше интересной информации о шашлыках – в новом выпуске ток-шоу «Полезная программа»:
Советы экспертов, как выбрать качественные продукты, – в ток-шоу «Полезная программа». Смотрите со вторника по субботу в 10:00 на «Интере».
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