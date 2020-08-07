07.08.2020 16:07

Эксклюзив «Утра с Интером»: прерванный медовый месяц, смена имиджа и новая должность Екатерины Кухар

Карантинные ограничения обернулись внеплановым и достаточно длительным отпуском для деятелей культуры. Для многих он длится и поныне. Например, прима-балерина Екатерина Кухар до сих пор не имеет возможности танцевать на сцене. Однако без работы не сидит. Сейчас она привыкает к новой должности – с недавних пор артистка исполняет обязанности директора Киевского хореографического училища. О новом месте работы, о поддержании балетной формы и о страхах, которые у нее возникли на карантине, Екатерина рассказала в эксклюзивном интервью журналистам программы «Утро с Интером».



// inter.ua

Вместо изнурительных репетиций сейчас у Екатерины Кухар – постоянные встречи и переговоры. Уже несколько недель известная во всем мире балерина исполняет обязанности директора Киевского хореографического училища, которое, к слову, сама когда-то окончила с отличием. «Когда мне предложили эту должность, в первую очередь я задавала себе вопросы, что смогу сделать для детей и могу ли я дать им что-то новое? – вспоминает Екатерина. – Конечно, у меня болит сердце, когда вижу училище в таком состоянии. Поэтому буду прикладывать все возможные усилия, чтобы возродить славу этого учебного заведения, вернуть то количество детей, которое было при моем поступлении. Потому что, когда я поступала в хореографическое училище, на одно место было 60 желающих, а сейчас всего лишь сорок желающих поступить к нам со всей Украины».

У примы-балерины на новой должности амбициозные планы, а начнет она с капитального ремонта в училище: «В первую очередь нужно к сентябрю-октябрю привести в порядок помещения, в которых будут переодеваться дети, а также душевые комнаты. Это необходимо, чтобы было комфортно заниматься. Уже в этом году я ввожу в программу изучение английского языка, потому что, мне кажется, это был единственный вуз во всей стране, где его не изучали. Также в планах – приглашение зарубежных артистов, которые будут проводить для деток мастер-классы».

Также звезда признается, что так и не смогла привыкнуть к домашней самоизоляции. Особенно после насыщенных гастролей по всему миру, закончившихся в середине марта: «Мы провели месяц в Америке, еще месяц – во Франции, затем был Берлин и Китай. Мы дали примерно 120 спектаклей. Очень устали и запланировали с мужем долгожданный медовый месяц. Искали в графике хотя бы недельку, чтобы слетать в Таиланд, в котором мы с Сашей никогда не были. И когда мы туда улетели, узнали, что Украина закрывает границы, нам пришлось в срочном порядке менять билеты и вообще все планы. В первую очередь у меня была паника из-за волнений, как я вернусь домой к детям». Но, даже вернувшись в Украину, Екатерина с мужем не сразу смогли встретиться с детьми, так как пара должна была придерживаться правил двухнедельной самоизоляции. «Мы приехали и поняли, что домой попасть не можем, – вспоминает Екатерина. – Детям мы могли только помахать рукой через окошко. Моя мама даже боялась к нам выходить. Нам вынесли пакеты с необходимой одеждой, и мы поехали в вынужденный медовый месяц на две недели».

Но даже в условиях изоляции звездная балетная пара нашла возможность радовать поклонников, исполняя свои танцевальные партии онлайн. Кроме того, у Екатерины появилось время заняться делами, на которые не хватало времени годами: приучала детей к манной каше, играла с ними в игры, строила домики, плела косички. «Отдыхали и наши мышцы, – добавляет Екатерина. – А чтобы не набрать вес в этом режиме, я стала чаще мыть пол в позе «пор де бра» и вытирала пыль в растяжке (улыбается). Я сделала дома генеральную уборку, даже определила, в каких местах у меня не дорабатывает домработница. Также я поняла, что у меня огромное количество вещей, без которых я могу обходиться, и освободилась от них».

А еще Екатерина на карантине решилась на эксперимент с цветом волос – из жгучей брюнетки превратилась в шатенку. Причем над сменой цвета парикмахер-колорист колдовал 16 часов! «Мы начали в 12 часов дня и закончили в половине 4-го утра, – вспоминает балерина. – Я думала, что за это время муж со мной разведется, а парикмахер поседеет (смеется)».

Тем не менее находиться долго без работы творческий человек не может. «На карантине на нас с мужем накатывала волна непонимания, как мы будем жить дальше. Для артиста – тем более балета – это сложная ситуация. Мы нужны до тех пор, пока мы в форме», – добавляет звезда. Держать себя в форме в домашних условиях артисту балета крайне сложно, ведь ему необходим балетный зал, станок, пространство.

На вопрос, выйдет ли прима-балерина, а сегодня еще и директор училища, на сцену Национальной оперы Украины в начале сезона, Екатерина Кухар отвечает без промедлений: «У меня хорошая команда и мой муж, Александр Стоянов, который помогает. Я уверена, что смогу совмещать и творческую деятельность, и деятельность в хореографическом училище».

Эксклюзивное интервью Екатерины Кухар программе «Утро с Интером» –