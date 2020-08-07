В харьковскую тюрьму нагрянула прокурорская проверка (ФОТО)

Холодногорскую колонию посетил заместитель прокурора Харьковской области Станислав Муратов.
Сегодня звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
влажность:
давление:
ветер: