07.08.2020 12:49

В харьковскую тюрьму нагрянула прокурорская проверка (ФОТО)

Холодногорскую колонию посетил заместитель прокурора Харьковской области Станислав Муратов.



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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 6 августа 2020 года в сопровождении руководства колонии Станислав Муратов совершил обход территории.

Зампрокурора проверил условия труда и коммунально-бытовые условия осужденных, также он посетил участки следственного изолятора и усиленного контроля.

В музее учреждения осмотрел уникальную экспозицию, посвященную истории возникновения, становления и развития государственного учреждения «Холодногорская исправительная колония (№18)».

В конце визита был проведен прием осужденных по личным вопросам.

Жалоб и заявлений осужденных на порядок и условия отбывания наказания, незаконные действия со стороны администрации колонии не поступало.