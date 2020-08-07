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07.08.2020  12:49   

В харьковскую тюрьму нагрянула прокурорская проверка (ФОТО)

Холодногорскую колонию посетил заместитель прокурора Харьковской области Станислав Муратов.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 6 августа 2020 года в сопровождении руководства колонии Станислав Муратов совершил обход территории. 
 
Зампрокурора проверил условия труда и коммунально-бытовые условия осужденных, также он посетил участки следственного изолятора и усиленного контроля. 
 
В музее учреждения осмотрел уникальную экспозицию, посвященную истории возникновения, становления и развития государственного учреждения «Холодногорская исправительная колония (№18)». 
 
В конце визита был проведен прием осужденных по личным вопросам.
 
Жалоб и заявлений осужденных на порядок и условия отбывания наказания, незаконные действия со стороны администрации колонии не поступало.
 
 
 
 
 
Тэги:  тюрьма, прокурорская проверка, харьков
 
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