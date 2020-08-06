06.08.2020 14:49
За решеткой стало больше осужденных с ID-паспортами
Под Харьковом сидельцам вручили паспорта.
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Как сообщает
Служба исполнения наказаний, 6 августа 2020 года Хроловский исправительный центр №1403 осужденным вручили ID-паспорта гражданина Украины.
Это событие в жизни осужденных является еще одним большим шагом в адаптации к жизни на свободе, и, как признались осужденные, особенно приятно было получить новые документы во время действия карантинных мероприятий в Украине и мире.
На время действия карантина была приостановлена работа с Харьковским районным отделом ГУ ГТС Украины в Харьковской области, но со смягчением карантинных мероприятий стало возможным продолжать работу по оформлению осужденным паспортов гражданина Украины.
Всього с начала 2020 года были оформлены 6 паспортов нового образца и документы 7 осужденных находятся на оформлении в паспортной службе.
Также в учреждении проводится работа по получению новых и восстановлению утраченных идентификационных кодов, с начала года получено 6 кодов и восстановлено 11 утраченных.
Как отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Сергей Рудаков, администрация учреждения прилагает максимум усилий для оформления паспортов осужденным, поможет им в дальнейшем решении социально-бытовых вопросов после освобождения.