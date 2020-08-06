06.08.2020 14:49

За решеткой стало больше осужденных с ID-паспортами

Под Харьковом сидельцам вручили паспорта.



//facebook.com

Как сообщает Служба исполнения наказаний, 6 августа 2020 года Хроловский исправительный центр №1403 осужденным вручили ID-паспорта гражданина Украины.

Это событие в жизни осужденных является еще одним большим шагом в адаптации к жизни на свободе, и, как признались осужденные, особенно приятно было получить новые документы во время действия карантинных мероприятий в Украине и мире.

На время действия карантина была приостановлена ​​работа с Харьковским районным отделом ГУ ГТС Украины в Харьковской области, но со смягчением карантинных мероприятий стало возможным продолжать работу по оформлению осужденным паспортов гражданина Украины.

Всього с начала 2020 года были оформлены 6 паспортов нового образца и документы 7 осужденных находятся на оформлении в паспортной службе.

Также в учреждении проводится работа по получению новых и восстановлению утраченных идентификационных кодов, с начала года получено 6 кодов и восстановлено 11 утраченных.

Как отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Сергей Рудаков, администрация учреждения прилагает максимум усилий для оформления паспортов осужденным, поможет им в дальнейшем решении социально-бытовых вопросов после освобождения.