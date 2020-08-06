В харьковском супермаркете гель от грибка выдавали за санитайзер: Антимонопольный комитет просит харьковчан заполнить анкету, чтобы начать расследование (ФОТО)

Территориальное управление Антимонопольного комитета Украины в Харькове обнаружило факт ложного информирования покупателей.
Восточным межобластным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины рассматриваются дела, начатые по признакам совершения субъектом хозяйствования в лице ООО «УКР-ТРЕЙД», ООО «Компания «ГРАНД-МАРКЕТ» и ООО «Альфа-ПРОДУКТ» нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 15¹ Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».
Указанным компаниям вменяется распространение информации, вводящей в заблуждение потенципальных покупателей: а именно размещения на ценнике названия товара «Гель д/рук дезинф 1л DEZI», в то время как это средство не является дезинфицирующим.
С целью выяснения мнения потенциальных потребителей относительно действий ООО «УКР-ТРЕЙД», ООО «Компания «ГРАНД-МАРКЕТ» и ООО «Альфа-ПРОДУКТ», АМКУ предлагает заполнить анкету до 11.08.2020.
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