Главная Новости Общество В харьковском супермаркете гель от грибка выдавали за санитайзер: Антимонопольный комитет просит харьковчан заполнить анкету, чтобы начать расследование (ФОТО)
06.08.2020  11:35   

В харьковском супермаркете гель от грибка выдавали за санитайзер: Антимонопольный комитет просит харьковчан заполнить анкету, чтобы начать расследование (ФОТО)

Территориальное управление Антимонопольного комитета Украины в Харькове обнаружило факт ложного информирования покупателей.


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Восточным межобластным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины рассматриваются дела, начатые по признакам совершения субъектом хозяйствования в лице ООО «УКР-ТРЕЙД»,  ООО «Компания «ГРАНД-МАРКЕТ» и ООО «Альфа-ПРОДУКТ» нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 15¹ Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Указанным компаниям вменяется распространение информации, вводящей в заблуждение потенципальных покупателей: а именно размещения на ценнике названия товара «Гель д/рук дезинф 1л DEZI», в то время как это средство не является дезинфицирующим.

С целью выяснения мнения потенциальных потребителей относительно действий ООО «УКР-ТРЕЙД», ООО «Компания «ГРАНД-МАРКЕТ» и ООО «Альфа-ПРОДУКТ», АМКУ предлагает заполнить анкету до 11.08.2020.

Источник:   АМКУ
 Тэги:  санитайзер, антимонопольный комитет, расследование, класс, харьков
 
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