06.08.2020 08:25

Отдыхающие превращают лесные поляны Харьковщины в мусорные свалки (ВИДЕО)

Окурок, а именно сигаретный фильтр, – до 3 лет, железная банка – 10, пластиковая посуда, резина и фольга – 100, стеклянная бутылка – более 1000 лет. Таковы сроки разложения этих видов мусора, которыми отдыхающие заваливают лесные территории.



//izvestia.kharkov.ua

Лесоводы вздыхают, что вскоре уютных полян в лесу просто не станет. Все они превратятся в подобие мусорного полигона. Там не то, что будет неприятно отдыхать, но можно и травмироваться – к примеру, порезавшись осколками тех же самых битых бутылок.



«Проводя рейды силами государственной лесной охраны, мы сталкиваемся с таким ужасным явлением, как засорение лесов! Почти во всех местах отдыха отдыхающие оставляют за собой большое количество мусора, пластмассовые баклашки, пакеты, бутылки и др. Призываем всех отдыхающих соблюдать правила поведения в лесу и убирать за собой как дома! Потому что лес – наш второй дом, куда собираемся возвращаться мы и самое главное – наши потомки!», – говорит директор ГП «Балаклейский лесхоз» Виктор Оробей.



За засорение бытовым мусором территорий насаждений в области пойманы, как говорится, с поличным и привлечены к ответственности 16 граждан. На виновных наложены штрафы на сумму почти 7000 гривен.

А за теми, кого не поймали, убирать приходится лесникам, которые сейчас должны следить за пожарной ситуацией, особенно в хвойных лесах.



«За последнее время силами лесной охраны Балаклейского лесхоза составлено 6 админпротоколов по статье 73 "Засорение бытовыми отходами лесных насаждений». Конечно, сумма штрафов незначительна и государственной лесной охране приходится ежедневно убирать засоренные лесные участки и поляны. Хотелось, чтобы население более ответственно относилось отдыхающие на лесных полянах и не засоряли наши насаждения», – говорит главный лесничий ГП «Балаклейский лесхоз» Сергей Вакуленко.



Лесничие просят всех, кто решил провести свой пикник в лесу, как минимум купить одноразовые пакеты, собрать оставшийся после отдыха мусор и выбросить этот хлам в мусорные контейнеры или вывезти на ближайшую нестихийную помойку. Это совсем несложно, но это спасет леса от загрязнений.