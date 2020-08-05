05.08.2020 13:19

Качановка: новые сиделицы учились контролировать себя (ФОТО)

В Качановской колонии проведен тренинг с новоприбывшими.



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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 4 августа 2020 года в Качановской колонии (№54) психолог Любовь Шевченко провела с осужденными сеанс прогрессивной релаксации.

Сеанс прогрессивной релаксации является обязательным мероприятием, который проводится с осужденными, находящимися в участке карантина, диагностики и распределения.

Во время мероприятия женщины учились овладевать негативными эмоциями, контролировать собственное поведение во время стрессовых ситуаций.

Также во время индивидуальной беседы делалась оценка рисков возникновения суицидальных намерений у осужденных в стрессовом состоянии.

«Задача психолога является, прежде всего, формирование позитивного настроения и создания доброжелательной атмосферы среди осужденных, а также оказание практической помощи, как справиться с негативными эмоциями», - отмечает исполняющий обязанности начальника учреждения Артем Кучеренко.