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05.08.2020  13:19   

Качановка: новые сиделицы учились контролировать себя (ФОТО)

В Качановской колонии проведен тренинг с новоприбывшими.


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 Как сообщает Служба исполнения наказаний, 4 августа 2020 года в Качановской колонии (№54) психолог Любовь Шевченко провела с осужденными сеанс прогрессивной релаксации.
 
Сеанс прогрессивной релаксации является обязательным мероприятием, который проводится с осужденными, находящимися в участке карантина, диагностики и распределения. 
 
Во время мероприятия женщины учились овладевать негативными эмоциями, контролировать собственное поведение во время стрессовых ситуаций. 
 
Также во время индивидуальной беседы делалась оценка рисков возникновения суицидальных намерений у осужденных в стрессовом состоянии.
 
«Задача психолога является, прежде всего, формирование позитивного настроения и создания доброжелательной атмосферы среди осужденных, а также оказание практической помощи, как справиться с негативными эмоциями», - отмечает исполняющий обязанности начальника учреждения Артем Кучеренко.
 
Тэги:  тюрьма, тренинг, харьков, стресс
 
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