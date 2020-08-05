05.08.2020 11:19

У «Telegram» заблокували майже 1,5 тисячі адрес з продажу наркотиків

Користувачі чат-бота «СтопНаркотик» допомогли заблокувати 1411 адрес у «Telegram», які зловмисники використовували для незаконного поширення наркотиків.



// city.kharkov.ua

Як повідомили на факультеті №4 (кіберполіції) Харківського національного університету внутрішніх справ, серед заблокованих адрес - 20 «наркомагазинів», які працювали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, і три - в Автономній Республіці Крим. До чат-боту вже приєдналися близько 29 тис. осіб, у тому числі жителі тимчасово окупованих територій України.

Загалом за час роботи чат-бота користувачі надіслали на перевірку 19604 фотографії з «рекламою» (написами) адрес «інтернет-наркомагазинів», 26339 Telegram-адрес «наркомагазинів», 2246 посилань на подібні вебсайти.



Нагадаємо, що чат-бот «СтопНаркотик» був розроблений курсантами та науково-педагогічними працівниками факультету №4 (кіберполіції) ХНУВС. Презентація чат-бота відбулася 19 вересня 2019 року на засіданні Координаційної ради з протидії наркоманії Харківської міської ради. Для того, щоб приєднатися до чат-бота, потрібно зайти за адресою @stopdrugsbot у «Telegram» і отримати інструкцію, як виявляти адреси каналів з продажу наркотиків і блокувати їх.



Завдяки чат-боту «СтопНаркотик» можна отримувати від користувачів фотографії написів з «наркоадресами» із зазначенням GPS-координат або фізичних адрес, де вони були виявлені; отримувати адреси вебсайтів з продажу наркотиків і точок продажу наркотиків у населених пунктах, а також залучати громадян до блокування адрес у «Telegram» і зафарбовувати написи з «наркоадресами».