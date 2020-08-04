04.08.2020 09:50

Старейшее в Харькове ОСМД отпраздновало юбилей (ВИДЕО)

25 лет исполнилось первому в Харькове объединению совладельцев многоквартирных домов. Во дворе юбиляров, на улице Культуры, 3, состоялись торжества.



//izvestia.kharkov.ua

Искренние поздравления и пожелания объединение совладельцев многоквартирных домов «Культуры-3» принимало по случаю своего 25-летия. Поздравления первому в Харькове ОСМД от городского головы Геннадия Кернеса передали представители горсовета.



«Специфика в том, что этот дом не новый – 1928 года постройки. И тем не менее здесь появились активисты, которые 25 лет назад организовали объединение совладельцев. И сегодня мы видим результат – ухоженный двор,отремонтированные подъезды,фасад, заменены коммуникации. Всё это благодаря совместной работе, которая проведена и жильцами дома и город ской властью. Уже на протяжении нескольких созывов созданы городские программы. Их поддерживает городской голова, депутатский корпус», – рассказал директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.



Сейчас в объединение входят два дома по улице Культуры, 3 и Тринклера, 14. Жильцы говорят, что довольны работой администрации объединения.



«Очень, очень комфортно. У нас всегда чисто во дворе, в подъездах. По городу нигде, наверное, такого нет, как у нас. Службы все работают, если что случается, управление все оперативно принимают решения», – рассказала Вера Кочегарова, которая живет в доме по ул. Культуры, 3 с 1985 года.



За четверть века активистам пришлось овладеть неизвестной в то время деятельностью в сфере управления ОСМД. За это время удалось даже свои методики разработать.



«Мы первые, кто вышли из коммунальной формы собственности и перешли на самофинансирование, самоуправление. Хотя не совсем полное. Нам до сих пор помогает наш горисполком. Мы единственные на всю Украину, а в городе Харькове тем более, у кого есть акт собственности на землю. Мы его получили в 2009 году», – рассказала председатель ОСМД «Культуры-3» Инга Васильева.



Теперь Инга Николаевна, которая с первого дня является председателем объединения, делится своим опытом с руководителями новосозданных ОСМД, написала и издала даже учебное пособие.



