03.08.2020 16:45
Яким буде літо 2020?
У 2020 році не вдалося насолодитися весною, зате літо обіцяє прийти у всій красі — з нестерпною спекою і палючим сонечком. Актуальне питання: як врятувати себе від задухи і налаштуватися на робочий настрій? Куди складніше справлятися з рутинними завданнями, коли друзі діляться фотокартками з моря. Створити курортну атмосферу можна і в домашніх або офісних умовах. Для цього лише потрібно дотримуватися кількох рекомендацій.
allo.ua
Порятунок від спеки: перевірені поради
Якщо ви зовсім не переносите температуру вище 22 градусів, а працювати потрібно, важливо правильно створити необхідні умови. Для цього користуйтеся наступними рекомендаціями:
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віддавайте перевагу одягу з натуральних тканин — вони краще дихають, а значить, в них вам не буде так спекотно;
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відмовтеся від знаходження на сонці — перенесіть зустріч на ранок або вечір, зведіть виходи на вулицю вдень до мінімуму;
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носіть головні убори — в літньому сезоні 2020 в моду повернулися панами, капелюхи і кепки, це корисні аксесуари в таку погоду.
Крім цього, важливо створити комфортний мікроклімат в своєму офісі або вдома. Зробити це найкраще за допомогою сучасного функціонального рішення — кондиціонера.
Як правильно вибрати кондиціонер?
Сучасна кліматична техніка являє собою універсальні пристрої. Головне її завдання полягає в охолодженні, однак багато приладів мають і додаткові можливості:
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обігрів — допомагає в період, коли ще немає централізованого опалення, але в приміщенні вже холодно;
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вентилятор — допомагає рівномірно розподілити повітряні потоки по кімнаті;
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автоматичний режим — самостійно налаштовує відповідний температурний режим, орієнтуючись на кліматичні особливості конкретної кімнати.
Крім цього, деяка техніка оснащується опцією таймера — кондиціонер самостійно відключається після конкретного часу або по досягненню заданої температури. У режимі сну система працює на підтримуючому режимі, що дозволяє звести до мінімуму рівень шуму. Кондиционери
представлені в широкому асортименті в інтернет-магазині Алло. Це буде вашим найкращим рішенням на літній сезон, адже ви зможете створити для себе комфортні умови для роботи, відпочинку або навчання.