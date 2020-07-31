31.07.2020 14:09

«Интер» покажет премьеру комедии «100 вещей и ничего лишнего»

В воскресенье, 2 августа, в 20:30 на «Интере» – телепремьера немецкой комедии «100 вещей и ничего лишнего» (оригинальное название – 100 Dinge).



// inter.ua

Мы часто думаем, что счастье приносят материальные блага, и не осознаем, как сильно зависим от вещей. А ведь оказывается – иногда, чтобы стать счастливым, нужно… отказаться от всего имущества! Именно так поступили главные герои фильма.

Пауль и Тони – успешные и богатые молодые люди, лучшие друзья и партнеры по бизнесу – на спор решили на 100 дней отказаться от всего своего имущества, чтобы доказать: вещи не имеют для них значения и не оказывают никакого влияния. По условиям заключенного пари, каждый день парни могут вернуть себе только одну вещь, покупать что-то новое нельзя. Ставки высоки: тот, кто сдастся первым и проиграет, отдает все свои деньги. Пари Пауля и Тони оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется симпатичная девушка Люси, в которую друзья влюбляются. Ведь сложно произвести впечатление на красотку, когда ты миллионер без штанов… Выдержит ли дружба Пауля и Тони испытание любовью и бедностью? И смогут ли они прожить 100 дней без денег, мобильных телефонов и даже одежды?

Главные роли в комедии «100 вещей и ничего лишнего» сыграли известные немецкие актеры Маттиас Швайгхефер и Флориан Дэвид Фитц, которые к тому же дружат в реальной жизни. Кстати, Фитц также выступил в качестве режиссера и сценариста фильма. Он признается, что на создание картины его вдохновила финская документальная лента Петри Лууккайнена «Мои вещи», в которой главный герой решил избавиться от всех вещей, чтобы понять, что ему на самом деле нужно для счастья.

«Я, как и большинство людей, раньше не осознавал, насколько сильно мы подчиняемся логике капитализма, – говорит Флориан Дэвид Фитц. – Мы думаем, что станем счастливыми, если будем обладать дорогими вещами и продолжать покупать их все больше и больше. Но если бы это работало, мы были бы счастливы и больше ничего не покупали! Я нахожу любопытным это противоречие. Именно поэтому захотел снять об этом фильм. Должен признаться, что раньше у меня тоже было много вещей, которые забирали слишком много энергии и буквально уничтожали меня. Ведь каждая вещь, которой мы владеем, требует нашего внимания. Раньше я думал, что это круто – иметь дорогие вещи. Помню, когда купил свою первую квартиру, был вне себя от радости. Сейчас я отношусь к этому по-другому. Например, всегда мечтал о покупке загородного дома, но сегодня думаю: может, все же лучше просто арендовать его, когда нужно?»

Чем закончится безумный эксперимент двух друзей? Смогут ли Пауль и Тони стать счастливыми, избавившись от всех своих вещей? Смотрите комедию «100 вещей и ничего лишнего» в это воскресенье, 2 августа, в 20:30 на «Интере».