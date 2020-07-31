31.07.2020 12:19

У нову Стратегію розвитку Харкова включать просування цифрових технологій (ФОТО)

Круглий стіл «Харків – смарт-місто. Діджиталізація економіки» відбувся в рамках обговорення нової стратегії розвитку міста «Kharkiv STARTegy 2030».



//city.kharkov.ua

У ньому взяли участь представники громадськості, місцевого самоврядування, науковці та підприємці. Вони обговорили теми діджіталізаціі міських послуг і використання інформаційних технологій в медицині, освіті, інфраструктурі, сфері безпеки.

Заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот зазначив, що в Харкові - найрозвиненіша цифрова інфраструктура в державі, тому місто найбільш підготовлене до цифрового майбутнього.

«Інструменти інформатизації, які вже використовуються в нашому місті, дають дуже хороші результати. Саме тому нам необхідно задуматися над стратегією і подивитися, як це буде впроваджуватися в найближчі десять років», - сказав Олег Дробот.

Одним з головних проєктів, в рамках якого буде створюватися цифрова інфраструктура Харкова в майбутньому, стане «Екополіс ХТЗ», який плідно співпрацює з харківським ІТ-кластером. За словами директора «Екополіс ХТЗ» Віталія Бараннікова, в місті працюють 30 тис. ІТ-фахівців, і безліч ІТ-компаній стануть резидентами індустріального парку. Крім того, на території «Екополіса» працюватимуть торговий кластер, дослідний центр і логістичний комплекс.

Учасники круглого столу зазначили, що вищі навчальні заклади генерують нові кадри для ІТ-сфери й можуть виступати майданчиками для тестування смарт-рішень.

У той же час ректор Національного технічного університету «ХПІ» Євген Сокіл підкреслив, що, крім підтримки молодіжних ініціатив, в Стратегії-2030 потрібно відобразити навчання старшого покоління сучасним технологіям для отримання послуг в сферах охорони здоров'я та соціального захисту. Адже понад 60% населення не вміє користуватися всіма засобами інформаційних технологій, і в основному це люди похилого віку. Своєю чергою представники Департаменту цифрової трансформації міськради презентували освітні програми, спрямовані на підвищення рівня обізнаності населення в цій сфері.

За результатами обговорення були сформовані аналітичні матеріали, які будуть оброблені і доповнені результатами опитувань городян, дослідженнями фахівців і згодом включені до Стратегії розвитку Харкова до 2030 року.

Як зазначила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, усі великі міста переходять до концепції смарт-сити.

«Інформаційні технології дозволяють місцевій владі оперативно відстежувати ситуацію на об’єктах міської інфраструктури та швидко вирішувати проблеми міського господарства. Світові корпорації «Cisco», «IBM», «Microsoft» пропонують свої продукти для створення розумних міст. Базові концепції «смарт сіті», які ми розглянемо та внесемо до Стратегії розвитку Харкова, дозволять розвивати безпечне та комфортне місто», - сказала начальник управління.

Нагадаємо, що в місті розробляється нова стратегія розвитку міста «Kharkiv STARTegy 2030». Її обговорення проходить у вигляді круглих столів за участю експертів, представників міської ради та громадськості. Робочу групу з розробки Стратегії очолює Харківський міський голова Геннадій Кернес.