29.07.2020 09:38

Активисты мешают строить новый городской рынок (ВИДЕО)

Вместе со строительством новой дороги через Салтовку в центр начаты работы по возведению нового торгового рынка. Только и здесь не обошлось без вмешательства активистов.



//izvestia.kharkov.ua

Техника есть, есть и работники, а вот работ нет. С самого утра представители КП «Городской торговый рынок» пытаются провести необходимые проектные работы для строительства нового комплекса для тех предпринимателей, торговые места которых попадают под строительство дороги через Салтовку к центру. Однако выполнить их коммунальщикам мешают.



Александр Молчанов, директор КП «Городской торговый рынок»:

На сегодняшний день пока работы приостановлены, потому как мы не можем прийти к общему знаменателю со структурой концерна АВЭК. У меня есть все правоустанавливающие документы, мы находимся на земле, которая у нас в постоянном пользовании. У них – какие-то свои видения этой ситуации, поэтому пытаемся этот вопрос выяснить.



Для того, чтобы разобраться в ситуации, на место вызвали наряд полиции и следственно-оперативную группу. Им коммунальщики показали все необходимые документы. Где четко указано, что земля принадлежит городу. И точка.



Александр Молчанов, директор КП «Городской торговый рынок»:

Мы находимся на территории, которая 18 декабря 2019 года на сессии горсовета была выдана в постоянное пользование. Харьковский горсовет принял решение построить здесь современный торговый комплекс, чтобы предоставить предпринимателям, которые потеряют свои места, новые торговые места, чтобы люди не остались без места работы и средств к существованию, поэтому мы всяческими силами пытаемся построить здесь торговый комплекс.



Именно поэтому возведение этого комплекса, говорит Александр Молчанов, должно выполняться параллельно со строительством дороги через Салтовку к центру. Поэтому они будут ждать проведения работ целый день, потому что выполнить их крайне необходимо.



Александр Молчанов, директор КП «Городской торговый рынок»:

В данный момент видите технику. Мы приехали для того, чтобы провести забор грунта, геологические, геодезические изыскания в рамках разработки проектной документации. Мы ведем разработку проектной документации, которая на данный момент нуждается в проведении вот этих работ.



Коммунальное предприятие планирует построить новый городской торговый рынок до конца 2021 года. Но это оценки исключительно позитивного сценария, потому что возведению новой дороги, rак и нового комплекса, постоянного мешают активисты, которых интересуют исключительно собственные интересы, а не города и предпринимателей, которые хотят платить налоги в харьковский бюджет.



