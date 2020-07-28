28.07.2020 17:57

У Харкові планують реалізувати проєкт «Eco City Space»

У рамках бюджету участі в Харкові планується створити перший міський екологічний простір.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 28 липня 2020 року, голова Молодіжної ради при Харківському міському голові Дмитро Давідьянц, «Eco City Space» складатиметься з громадської станції сортування відходів, майстерні з переробки пластику та лекційної зони.

За його словами, команда Молодіжної ради та громадська організація «Kharkiv Eco City», яка займається безпосередньою реалізацією проєкту, планують зробити це місце центром розвитку всіх екологічних ініціатив міста.

«На громадську станцію сортування відходів зможе прийти будь-який житель міста, принести вторинну сировину, старий одяг, небезпечні відходи. На початковому етапі станція зможе обслуговувати близько 15 тис. осіб на місяць, а також розвинути систему роздільного збору відходів на 200 установ та офісів. Згодом ці показники збільшуватимуться», - зазначив Дмитро Давідьянц.

Водночас у майстерні з переробки пластику будуть наочно демонструвати, як з уже непотрібного пластику можна зробити різноманітні вироби - від чохлів на телефони до елементів декору. Також організатори планують проводити екскурсії та майстер-класи для школярів, залучати архітекторів, дизайнерів і просто креативних людей для створення нових виробів.

У лекційній зоні будуть організовані тренінги та лекції на екологічні теми: поводження з відходами, озеленення, поводження з тваринами, енергоефективність тощо.

Міський екологічний простір «Eco City Space» знаходитиметься у центрі міста (біля ст. м. «Центральний ринок»), а його відкриття планується на початку жовтня.