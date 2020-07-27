27.07.2020 18:19

Ветеран Другої світової Анатолій Розінеєр відзначає 90-річчя (ФОТО)

Учасника Другої світової війни, ветерана праці Анатолія Розінеєра привітали з 90-річчям від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса.



//city.kharkov.ua

З днем ​​народження його привітали близькі, школярі та представники районної адміністрації. Заступник голови Адміністрації Київського району Володимир Івлєв вручив Анатолію Розінеєру вітальну грамоту від Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

«Ось уже багато років Ви є взірцем мужності, стійкості, працьовитості для кількох поколінь молоді. Важливо, що Ви і сьогодні бадьорі, активні і залишаєтеся для нас яскравим прикладом вміння радіти життю. Від щирого серця бажаю Вам здоров'я і невичерпної життєвої енергії. Нехай Вас завжди оточують своїм теплом близькі і рідні люди», - сказано в привітанні міського голови.

Анатолій Ісайович Розінеер народився, виріс і закінчив інститут в Харкові, але поїхав працювати за фахом в Іловайськ, на Донецьку залізницю. З початком конфлікту на Сході України, в 2014 році, повернувся в рідне місто. Пише і видає вірші, багато читає і цікавиться новинами. Ветеран зазначив, що з роками навчився цінувати кожну мить життя.

«А собі побажати залишилося небагато - роки адже йдуть, як сон, як дим. Скільки вже того життя залишилося, я душею хочу бути молодим», - прочитав ювіляр свої вірші.