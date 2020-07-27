27.07.2020 17:33

Харків'ян просять надсилати фото з сімейних альбомів

Фотографії з сімейних альбомів харків'ян можуть стати книгою.



//city.kharkov.ua

Як розповів сьогодні, 27 липня 2020 року, депутат міської ради, автор серії книг про історію Харкова Габріел Михайлов, це видання відрізняється від попередніх тим, що у нього буде дещо інша концепція - людина у контексті історії міста.

«Якщо у наших попередніх книгах ми ставили на чільне місце архітектуру Харкова, стиль колишнього часу, то концепція нового видання зовсім інша. Тут основою книги стануть люди - жителі міста. Таким чином, ми даємо можливість харків'янам вписати себе і своїх рідних в історію Харкова через нову книгу. Тому ми закликаємо всіх пошукати у своїх сімейних архівах світлини батьків, дідусів і бабусь на тлі відомих місць міста», - зазначив Габріел Михайлов.

За його словами, крім можливості побачити свої сімейні фото в новій книзі, у тих, хто надішле світлини, буде ще один бонус: вони автоматично стануть учасниками конкурсу «Сімейний альбом». Він проводиться щомісяця на сторінках проєкту «Привіт із Харкова» у «Фейсбуці» та в «Інстаграмі». Для участі у конкурсі треба надіслати фотографію з сімейного архіву на тлі впізнаваного місця Харкова. Переможцем вважатиметься фото, яке набере найбільшу кількість лайків, а його власник отримає в подарунок одну з книг. До участі допускаються фото, зняті до 1985 року.

«Кілька років тому ми оголошували подібний конкурс, і нам надсилали і приносили паперові фотокартки. Зараз ми перейшли в онлайн. Звичайно, карантин не міг не вплинути на наше рішення. А ще багато хто хотів придбати книги. Але оскільки наш проєкт не комерційний, ми їх не продаємо і не плануємо продавати. Проте, все більше людей хоче знайомитися з історією міста, і ми знайшли такий формат. Я думаю, він буде зручним для багатьох. На цих сторінках ви побачите матеріали з наших книг, які супроводжуються описом архітектурних об'єктів минулого, окремих періодів історії Харкова, зможете порівняти одну і ту ж вулицю у минулому і тепер, взяти участь у конкурсах і розіграшах на історичну тематику і, звичайно, побачити фото зі свого сімейного альбому», - зазначив Габріел Михайлов.