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27.07.2020  13:48   

В харьковской тюрьме стало больше образованных осужденных (ФОТО)

В Качановской колонии вручен документ об образовании.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 24 июля 2020 в Качановской исправительная колония №54 директор Харьковской общеобразовательной вечерней школы (№5) Вероника Карпенко вручила осужденным свидетельства о получении полного общего среднего образования.
 
В этом году выпускницы вместе с документом об образовании получили памятный подарок от мэра Харькова Геннадия Кернеса - именное письмо-памятку и книгу «Интересные факты о Харькове».
 
Вручение происходило с соблюдением противоэпидемических правил в условиях карантина.
 
«Приложив определенные усилия осужденные, получили образование, преодолели еще одну ступень к исправлению и ресоциализации.  Данные документы приобщены к материалам личных дел учениц », - отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.
 
 
Тэги:  тюрьма, образование, харьков
 
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