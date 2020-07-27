27.07.2020 13:48
В харьковской тюрьме стало больше образованных осужденных (ФОТО)
В Качановской колонии вручен документ об образовании.
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Как сообщает
Служба исполнения наказаний, 24 июля 2020 в Качановской исправительная колония №54 директор Харьковской общеобразовательной вечерней школы (№5) Вероника Карпенко вручила осужденным свидетельства о получении полного общего среднего образования.
В этом году выпускницы вместе с документом об образовании получили памятный подарок от мэра Харькова Геннадия Кернеса - именное письмо-памятку и книгу «Интересные факты о Харькове».
Вручение происходило с соблюдением противоэпидемических правил в условиях карантина.
«Приложив определенные усилия осужденные, получили образование, преодолели еще одну ступень к исправлению и ресоциализации. Данные документы приобщены к материалам личных дел учениц », - отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.