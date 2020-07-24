24.07.2020 16:19

Усі відеокамери у Харкові об'єднають в єдину систему

Положення про єдину систему відеоспостереження у місті Харкові буде розглянуте на наступній сесії Харківської міської ради.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 24 липня 2020 року, повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

За його словами, цей документ регулюватиме функції комунальних підприємств міста, які займаються відеоспостереженням, а також визначить Департамент цифрової трансформації основним суб'єктом, який займатиметься розвитком цієї системи і забезпеченням її функціонування. Крім того, Положення визначить взаємини з правоохоронними органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність щодо доступу до відеоспостереження або відеоархіву.

«Різні комунальні підприємства розвивають систему відеоспостереження у місті. Наприклад, КП «Міськелектротранссервіс» встановлює камери на дорогах і перехрестях, забезпечуючи аналітику відносно транспортної системи міста. Є камери в місцях масового скупчення людей. На сьогодні у всіх наших КП зосереджено понад 3,5 тис. різних камер. І наше головне завдання - звести їх усі в єдину систему відеоспостереження, яка зможе обробляти весь відеопотік, зберігати його і надавати доступ за необхідності. Положення також визначає, що всі приватні об'єкти (супермаркети, офісні центри, ресторани тощо), які мають камери, можуть приєднатися до єдиної системи, і ми будемо до цього прагнути. Якщо ми залучимо приватних суб'єктів, то отримаємо ще близько 10 тис. камер», - розповів Олег Дробот.

Він підкреслив, що єдина система відеоспостереження є одним із базових елементів майбутнього Міського ситуаційного центру.