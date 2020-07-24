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24.07.2020  14:49   

Жителька Московського району відсвяткувала 100-річний ювілей

Ветеран війни і праці, учасник бойових дій, почесний ветеран Війська Польського Ольга Ільїна сьогодні, 24 липня 2020 року, відсвяткувала сотий день народження.


//city.kharkov.ua
Іменинницю привітав заступник голови Адміністрації Московського району В'ячеслав Акімов. Він передав ювіляру вітання від Харківського міського голови Геннадія Кернеса, вручив квіти, подарунок та подякував за мужність і відвагу, проявлені у роки Другої світової війни, за багаторічну працю та вагомий особистий внесок у післявоєнну відбудову країни.
 
Довідка. Ольга Йосипівна Ільїна народилася 24 липня 1920 року у місті Харкові в родині інженера електростанції і домогосподарки. Після закінчення школи у 1937 році вступила до Харківського медичного інституту. Після окупації Харкова інститут був евакуйований до Оренбурга. Після закінчення інституту в 1942 році працювала лікарем-педіатром у місті Орську. У 1943 році, як тільки Харків був звільнений від нацистських загарбників, повернулася до міста і була покликана військоматом у створену Польську дивізію, з якою дійшла до Берліна у званні капітана медичної служби. Там же познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, начальником польового госпіталю.
 
Після демобілізації повернулася разом із чоловіком до його рідного міста Суми. Працювала педіатром, а після перекваліфікації, до 70 років - завідувачкою клінічною лабораторією. Після смерті чоловіка переїхала до доньки у Харків.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  столетний юбилей, ильина, харьков
 
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