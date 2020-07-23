23.07.2020 15:19

Святковий прийом з нагоди Дня працівників торгівлі відбувся у Харківській міській раді (ФОТО)

З прийдешнім професійним святом представників галузі привітала директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська.



Святковий прийом з нагоди Дня працівників торгівлі відбувся у Харківській міській раді (ФОТО)



Вона зазначила, що галузь торгівлі посідає особливе місце в економічній системі країни, забезпечує обіг товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках і значно впливає на добробут населення. За її словами, харків'ян обслуговує понад 6 тис. підприємств торгівлі та ресторанного господарства, працюють 53 ринки і торгових майданчикіи. Цього року завдяки відкриттю нових підприємств у цій галузі було створено близько 500 робочих місць.

«Сфера торгівлі з року в рік підвищує свій якісний рівень. Успіх цієї сфери залежить саме від наполегливості та професіоналізма персоналу. Кожного року, ви бачите, у нашому місті відкриваються нові підприємства торгівлі, розширюється мережа торговельно-розважальних закладів, які пропонують широкий асортимент товарів на будь-який смак. Створюються якісні умови для закупівель і відпочинку. У нашому місті працює понад 140 закладів ресторанного господарства, які пропонують кухні різних народів світу. Завдяки вашій праці місто, в якому ми живемо і працюємо, де народжуються наші діти і яким пишається старше покоління, перетворилося у сучасний європейський центр», - зазначила директор департаменту.

За високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток міста Вікторія Китайгородська вручила працівникам сфери торгівлі і громадського харчування Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради й Подяки міського голови. Були нагороджені колективи великих підприємств (м'ясопереробних та холодокомбінатів, кондитерських фабрик та ін.), а також працівники міських ринків, ресторанів, шкільних їдалень та ін. З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.

«Від імені Харківського місього голови Геннадія Кернеса я висловлюю вам щиру подяку за вашу таку нелегку, але таку потрібну працю. Бажаю вам подальшого успіху у діяльності, якій було віддано багато років клопіткої праці, років подолань і сходження до стабільності і процвітання. Зі святом вас!» - сказала Вікторія Китайгородська.

У церемонії нагородження також взяв участь ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі Олександр Черевко. Він побажав підприємцям успішного виходу з карантину, пов'язаного з COVID-19, і підтримки з боку уряду.

«Я очолюю університет, який працює вже понад 50 років і готує фахівців для підприємств торгівлі, ресторанного бізнесу, харчових і переробних виробництв. Ресторанний бізнес, деякі підприємства, ринки не працювали кілька місяців, і це, звичайно, завдало великої шкоди вашій роботі, але потрібно це пережити і продовжувати працювати. Якщо втратили, значить десь обов'язково знайдете. Нехай у вас на підприємствах все ладиться, ваші товарообіги ростуть, побільше вам покупців і клієнтів, щоб у вас все було добре. Сімейного благополуччя, достатку, миру і любові», - побажав Олександр Черевко.

Зазначимо, що День працівників торгівлі і громадського харчування встановлено Указом Президента України від 5 червня 1995 року і відзначається щорічно в останню неділю липня.