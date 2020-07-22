22.07.2020 18:19

У місті обговорили можливість залучення інвестицій для розвитку інфраструктури (ФОТО)

Круглий стіл в рамках розробки нової стратегії розвитку міста «Kharkiv STARTegy 2030» відбувся сьогодні, 22 липня, у муніципальному стартап-центрі.



//city.kharkov.ua

Представники міської ради, бізнесу, будівельних компаній, громадських організацій та вищих навчальних закладів обговорили можливість залучення інвестицій у розвиток міської інфраструктури та будівництва.

Як повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міської ради Вікторія Грецька-Миргородська, серед пріоритетних завдань нової Стратегії - розвиток сучасної інноваційно-інвестиційної та ринкової інфраструктури, створення комфортних умов для зростання високотехнологічного виробництва, розвиток кластерної екосистеми, впровадження та реалізації інвестиційних проєктів.

«У нас для цього є все: величезний науково-технічний ресурс і людський потенціал. Все це в симбіозі допоможе Харкову в майбутньому з'явитися на карті «глобальних міст світу», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.

За її словами, досягти результатів можна буде за допомогою залучення різних джерел фінансування, ефективного співробітництва з економічними організаціями та інвестиційними фондами.

Нагадаємо, що у місті розробляється нова стратегія розвитку міста «Kharkiv STARTegy 2030». Її обговорення проходить у вигляді круглих столів за участю експертів, представників міської ради та громадськості. Робочу групу з розробки Стратегії розвитку міста очолює Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Для ефективного обговорення документа був створений Telegram-канал @LetsCreateKharkiv з відкритою групою, де харків'яни можуть залишати питання і коментарі. Крім того, онлайн-трансляції обговорень можна дивитися на Youtube-каналі «Create Kharkiv».