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22.07.2020  18:19   

У місті обговорили можливість залучення інвестицій для розвитку інфраструктури (ФОТО)

Круглий стіл в рамках розробки нової стратегії розвитку міста «Kharkiv STARTegy 2030» відбувся сьогодні, 22 липня, у муніципальному стартап-центрі.


//city.kharkov.ua
Представники міської ради, бізнесу, будівельних компаній, громадських організацій та вищих навчальних закладів обговорили  можливість залучення інвестицій у розвиток міської інфраструктури та будівництва.
 
Як повідомила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міської ради Вікторія Грецька-Миргородська, серед пріоритетних завдань нової Стратегії - розвиток сучасної інноваційно-інвестиційної та ринкової інфраструктури, створення комфортних умов для зростання високотехнологічного виробництва, розвиток кластерної екосистеми, впровадження та реалізації інвестиційних проєктів.
 
«У нас для цього є все: величезний науково-технічний ресурс і людський потенціал. Все це в симбіозі допоможе Харкову в майбутньому з'явитися на карті «глобальних міст світу», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.
 
За її словами, досягти результатів можна буде за допомогою залучення різних джерел фінансування, ефективного співробітництва з економічними організаціями та інвестиційними фондами.
 
Нагадаємо, що у місті розробляється нова стратегія розвитку міста «Kharkiv STARTegy 2030». Її обговорення проходить у вигляді круглих столів за участю експертів, представників міської ради та громадськості. Робочу групу з розробки Стратегії розвитку міста очолює Харківський міський голова Геннадій Кернес.
 
Для ефективного обговорення документа був створений Telegram-канал @LetsCreateKharkiv з відкритою групою, де харків'яни можуть залишати питання і коментарі. Крім того, онлайн-трансляції обговорень можна дивитися на Youtube-каналі «Create Kharkiv».
 
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  инвестиции, kharkiv startegy 2030, харьков, круглый стол
 
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