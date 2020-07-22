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22.07.2020  17:21   

У Харкові будується притулок для безпритульних

Харківська філія Всеукраїнського благодійного фонду «Деполь Україна» реконструює зараз будівлю під притулок для безпритульних осіб.


//city.kharkov.ua
Як повідомила сьогодні, 22 липня, під час засідання виконавчого комітету Харківської міської ради заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, притулок буде розрахований на 30 осіб.
 
«З «Деполь Україна» ми співпрацюємо більше 10 років. Вони працюють, перш за все, з людьми, які виходять з місць позбавлення волі, допомагають їм соціалізуватися. Також у них є два притулки у Пісочині для жінок з числа сиріт, які народили дитину, але їм ніде жити. Фонд надає їм різну допомогу, в тому числі у працевлаштуванні. Все це робиться за рахунок коштів фонду», - розповіла Світлана Горбунова-Рубан.
 
У зв'язку з активною соціальною позицією філія «Деполь Україна» рішенням виконкому була звільнена від пайової участі у розвитку інфраструктури міста Харкова.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  приют, бездомные, харьков
 
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