22.07.2020 17:21

У Харкові будується притулок для безпритульних

Харківська філія Всеукраїнського благодійного фонду «Деполь Україна» реконструює зараз будівлю під притулок для безпритульних осіб.



//city.kharkov.ua

Як повідомила сьогодні, 22 липня, під час засідання виконавчого комітету Харківської міської ради заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, притулок буде розрахований на 30 осіб.

«З «Деполь Україна» ми співпрацюємо більше 10 років. Вони працюють, перш за все, з людьми, які виходять з місць позбавлення волі, допомагають їм соціалізуватися. Також у них є два притулки у Пісочині для жінок з числа сиріт, які народили дитину, але їм ніде жити. Фонд надає їм різну допомогу, в тому числі у працевлаштуванні. Все це робиться за рахунок коштів фонду», - розповіла Світлана Горбунова-Рубан.

У зв'язку з активною соціальною позицією філія «Деполь Україна» рішенням виконкому була звільнена від пайової участі у розвитку інфраструктури міста Харкова.