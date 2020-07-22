У Харкові будується притулок для безпритульних

Харківська філія Всеукраїнського благодійного фонду «Деполь Україна» реконструює зараз будівлю під притулок для безпритульних осіб.
Звезды наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день!
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
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