Главная Новости Общество Александр Ярославский обратился с Открытым письмом к руководителям правоохранительных органов Украины
22.07.2020  16:28   

Александр Ярославский обратился с Открытым письмом к руководителям правоохранительных органов Украины

Документ, призывающий к восстановлению порядка и законности, опубликован на сайте DHC Investment Management.


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Источник:   Сайт DHC Investment Management.
 Тэги:  ярославский, нападение, харьков
 
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