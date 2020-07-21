21.07.2020 15:41

Євгеній Водовозов: У Харкові будівництво дороги ведеться на законних підставах

Будівництво нової дороги, яка з'єднає вул. Шевченка та пр. Ювілейний, виконується згідно з усіма нормами закону.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 21 липня, заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов, роботи ведуться на міській землі. До початку будівництва були зібрані усі необхідні документи, тому з тими, хто заважає будівництву, повинні розібратися правоохоронці.

«Заява в Національну поліцію замовником спрямована. По незаконних забудовах відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Нацполіція і прокуратура займаються цим питанням. Нехай вони роблять висновок. У нас було достатньо багато судів, і ми їх один за одним виграємо. Харківська міська рада в даних ЕРДР визнана потерпілою стороною, а ніяк не винною. Кожен раз, коли ми зустрічаємося з правоохоронними органами, вони кажуть, що ми праві», - зазначив Євгеній Водовозов.

Також він повідомив, що підприємці заважають не тільки будівництву дороги, а й заміні мереж на ринку.

«Ми не можемо зайти на ринок і щось зробити. Ми бачили, коли пройшов дощ, ринок затопило. Хто винен? Міська влада? У нас немає можливості навіть роботи там проводити. Безліч торговельних точок розташовані на міських мережах, що категорично заборонено. Мало того, що вони заважали будівництву дороги, у нас йде перекладка мереж в цій зоні, і вони намагалися перешкодити і цій роботі. Хочу нагадати, що 15 жовтня - не так далеко, і можуть постраждати десятки тисяч людей, якщо нам не будуть давати працювати», - підкреслив заступник міського голови.

Він ще раз нагадав, що будівництво дороги ведеться на землях, де, згідно з Генеральним планом міста, ця магістраль була передбачена ще в роки СРСР. Раніше її не будували, бо не було таких коштів і такого автомобільного трафіку. По інших вулицях побудувати її неможливо, бо тоді треба буде не звільняти територію від тимчасових будівель, а викуповувати об'єкти, що збільшить вартість проєкту і створить додаткові проблеми людям.

Євгеній Водовозов також повідомив, що будівництво вестиметься в кілька етапів до 2021 року - спочатку в районі ст. м. «Київська», потім буде побудований міст через річку Харків, потім - естакади, і вже остання ділянка торкнеться пр. Ювілейного, тобто території ринку. При цьому підприємців ніхто не залишає без роботи. З ними паралельно ведуться переговори. Виділено майданчик, де за кошти міського бюджету збудують нові торгові місця, ціна на які буде значно нижче, ніж на приватному ринку. Крім того, там будуть створені всі необхідні умови - торговий майданчик буде побудований з урахуванням всіх санітарних норм: з водопостачанням, водовідведенням, зливовою каналізацією.

Віце-мер підкреслив, що новий проєкт реалізується для комфорту харків'ян.

«Людина, яка не знає і не цікавиться іншими інфраструктурними проєктами, наприклад, по перехрестях вул. Мойсеївська - вул. Шевченка, вул. Академіка Павлова - пр. Ювілейний, не бачить всієї картини. Ми живемо не тільки в демократичній, а й правовій державі. Це землі міста Харкова. Я сподіваюся, що переможе закон, і ми будемо мати вигляд в очах наших партнерів, в тому числі зарубіжних, цивілізованою європейською країною. А шоу, яке там влаштовується, - це картинка, і її розкручують», - сказав заступник міського голови.

Нагадаємо, що будівництво нової дороги, яка з'єднає центр міста і Салтівку, почалося вчора, 20 липня, в районі ст. м. «Київська».