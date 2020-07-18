18.07.2020 11:00

Гордость Харькова: Александр Ярославский

Традиция отмечать выдающихся граждан города в Харькове возникла еще в XIX веке. Как правило, это звание присваивают ученым, врачам, государственным деятелям, директорам промышленных гигантов, спортсменам. И недавно по решению сессии горсовета почетным харьковчанином стал Александр Ярославский, владелец и президент DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки города к Евро-2012, идейный вдохновитель создания бизнес-парка высоких технологий «Экополис ХТЗ» и множества других проектов.



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Звание «Почетный гражданин» присваивается городской властью Харькова с XIX века и символизирует исключительное уважение к наиболее прославленным своими делами землякам. Среди почетных граждан «первого призыва» были Владислав Франковский, доктор медицины и основатель городской детской больницы; Александр Петров, харьковский губернатор в 1886-1895 годах; Леонард Гиршман, известный врач-офтальмолог. Увы, исторические потрясения 1914 года прервали традицию на многие десятилетия, и лишь с 1999 года Харьков снова присваивает почетные звания своим выдающимся гражданам, которые вносят весомый вклад в развитие города.



За более чем сто лет существования этой традиции званием «Почетный гражданин» отмечены 124 выдающихся жителя Харькова, включая Александра Ярославского, которому посвящен этот очерк. Кстати, бизнесмен входит в особое сообщество из 12 человек, удостоенных и звания «Почетный гражданин Харькова», и звания «Почетный гражданин Харьковской области» (с 2006 г.). Среди них медики, спасающие жизни людей, художники и ученые Харьковщины, руководители крупнейших и жизненно важных предприятий региона, представители сферы госуправления.



Александр Ярославский очень органичен в этом сообществе «дважды почетных граждан»: кандидат технических наук, почетный доктор двух университетов Харькова, меценат и член наблюдательного совета Харьковского национального университета им.В.Н.Каразина. И, конечно же, владелец крупнейшей бизнес-группы Украины, инвестировавший в развитие Харьковщины более $1 млрд.



Его любовь к родному городу и романтична, и практична, и бесконечна одновременно. Отношение Ярославского к Харькову ярко иллюстрирует его высказывание в начале нынешней пандемии, когда бизнесмен активно занялся борьбой с коронавирусной напастью: «Надо не только со слезами на глазах вспоминать, как они любят Харьков и Слобожанщину, – сказал почетный харьковчанин о помощи бизнесменов городу, – а засунуть руку в карман до манжет и от души дать денег родному региону».



Не словом, а делом – в этом весь Ярославский. «Если у тебя правильная идея и правильная цель, ты обязательно добьешься того, на что себя нацелил», – сказал однажды он. Правильность его целей подтверждает жизнь.



Мы специально изучили все добрые дела Александра Ярославского для Харькова и насчитали минимум 10 мегапроектов, определивших современное лицо нашего города.



1. Евро-2012 – Харькову!





В свое время именно Александр Ярославский буквально «выбил» для Харькова принятие финальных матчей Евро-2012: город стал из резервного основным, обогнав Днепр в гонке за право провести турнир.



Более $300 млн инвестиций Александра Ярославского во время подготовки города к футбольному празднику сформировали современное лицо Харькова. Новый аэропорт открыл Харьков миру, красавец-стадион принял матчи турнира, вместо мусорника на центральной площади Свободы появился первый в городе luxury-отель.



В УЕФА оценили вклад Ярославского и вручили специальную награду за подготовку города к Евро-2012. А харьковчане теперь называют площадь между одним из корпусов Харьковского национального университета и тем самым отелем Kharkiv Palace площадью Ярославского.



2. ФК «Металлист» – легенда украинского футбола и боль Харькова.





Александр Ярославский создал футбольную легенду, которой гордился Харьков, а харьковчане получили городской футбольный клуб, за который могли страстно болеть в национальных и международных турнирах. Ярославский вывел «Металлист» в лидеры украинского футбольного первенства, а затем и на еврокубковую арену, построил стадион, создал кузницу кадров в виде детско-юношеской футбольной академии. Сейчас харьковчане мечтают, чтобы «Ярик» вернул городу настоящий праздник футбола.



За годы президентства Александра Ярославского (2005-2012) футбольный клуб «Металлист» 6 раз становился «бронзовым» призером Чемпионата Украины по футболу, а в сезоне 2012/2013 завоевал серебряные медали.



3. Харьковский РК «Олимп» – лицо украинского регби!





РК «Олимп» – настоящая спортивная визитка Харькова и Украины, самый титулованный регбийный клуб страны. Благодаря финансовой поддержке Ярославского и его страстной любви к Харькову и спорту, «Олимп» бессменно остается сильнейшим в стране. Игроки клуба давно стали основой кадрового состава национальной сборной, а ее тренерский штаб возглавляет тренер харьковской регбийной дружины Валерий Кочанов.



Харьковский «Олимп» Ярославского ежегодно собирает все награды украинского регби. За столь короткую, по спортивным меркам, историю клуб стал десятикратным чемпионом по регби-7, пятнадцатикратным чемпионом по регби-15, а также девятикратным обладателем кубка по регби-15 и семикратным по регби-7.



4. ХТЗ – живая легенда и гордость Харькова.





Торговую марку ХТЗ знают во всем мире. Вероятно, это самый известный украинский бренд всех времен. Харьковский тракторный завод и индустриальный гигант, выпустивший за свою историю более 3 млн единиц техники, сложно адаптировался к условиям высококонкурентного рынка. К 2016 году его работа была полностью парализована, конвейер остановлен. Неизвестно, как бы сложилась судьба легендарного предприятия, если бы не Александр Ярославский. Он принял предприятие в плачевном состоянии, спас его от краха и возобновил стабильную работу. Многомиллионная программа инвестиций в модернизацию, оборудование от ведущих поставщиков мира позволяют ХТЗ уверенно смотреть в будущее.



5. «Экополис ХТЗ» – новая платформа для украинской технореволюции в Харькове.





Производственные площади и территория нынешнего ХТЗ избыточны для работы одного только тракторного производства. Поэтому недавно Александр Ярославский дал старт созданию здесь бизнес-парка высоких технологий «Экополис ХТЗ», в который планируется инвестировать около $1 млрд. Харьковский тракторный завод автоматически станет «якорным» резидентом индустриального кластера. А вокруг него будут созданы центры разработок и высокотехнологичного производства глобальных лидеров инноваций, индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), логистический комплекс с распределительным центром e-commerce, агротехнологический и торговый кластеры, медицинский и образовательный центры. Реализация нового амбициозного проекта Ярославского позволит создать не менее 13 тыс. современных рабочих мест, а сам «Экополис ХТЗ» уже назван городской властью одним из ключевых проектов в Стратегии развития Харькова на 2020-2030 годы.



6. «Укрсиббанк» – от регионального банка до международной финансовой группы.





«Укрсиббанк» – одна из многих удачных инвестиций Ярославского. Он сам рассказывал, что купил этот небольшой региональный банк за $20 тыс. Энергия Александра Ярославского и правильно выбранная стратегия развития, позволили вывести «Укрсиб» на национальный уровень. Впоследствии финучреждение вошло в число лидеров украинского банкинга по уровню технологий и масштабам бизнеса. В 2006 году банк Ярославского стал основой для развития украинского бизнеса международной группы BNP Paribas – это была одна из первых и крупнейших сделок такого рода на украинском банковском рынке.



7. Международный аэропорт «Харьков» – город, открытый миру.





В начале подготовки к Евро-2012 Харьков, второй по численности населения мегаполис Украины, довольствовался аэровокзалом 1950-х годов с мизерным количеством рейсов, ветхой взлетно-посадочной полосой и удобствами «типа сортир» на другой стороне площади.



Александр Ярославский прекрасно понимал, что без современного аэропорта Харьков обречен на жалкую участь провинциального города на обочине цивилизации. Поэтому он ударными темпами построил ко времени проведения турнира абсолютно новый аэропорт. Международный аэропорт «Харьков» облюбовали ведущие международные авиаперевозчики, и он вошел в число наиболее динамично развивающихся европейских аэропортов.



В 2019 году пассажиропоток аэропорта составил 1,3 миллиона пассажиров, впервые за годы новейшей истории превысив отметку в миллион пассажиров за год. Количество вылетов увеличилось на 20% по сравнению с 2018 годом и составило 5 590. Также по итогам 2019 года Международный аэропорт «Харьков» занял третье место среди аэропортов с годовым пассажиропотоком до 5 миллионов пассажиров. Такой рейтинг обнародовало Европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI Europe).



8. Kharkiv Palace Hotel 5* – эпицентр деловой и светской жизни.





Первый в Харькове luxury-отель Kharkiv Palace Hotel 5* может похвастать множеством наград. На месте уродливого пустыря Александр Ярославский создал центр деловой и культурной жизни Украины и одновременно архитектурную достопримечательность Харькова. Здесь проводятся международные конгрессы и светские приемы, здесь базируется региональный офис Европейского банка реконструкции и развития. А еще здесь размещена основная экспозиция интерактивного музея Евро-2012 в Харькове, которая увековечивает этот турнир как точку отсчета качественно нового этапа в истории города.



9. Наука и образование – приоритет меценатства.





Александр Ярославский традиционно неравнодушен к проблемам высшего образования и науки. За весомый вклад в развитие Харькова и многолетнее содействие развитию ведущих вузов города он удостоен звания «Почетный доктор» (Doctor Honoris Causa) Харьковского национального университета им.В.Н.Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им.А.Н.Бекетова.

Благодаря Ярославскому на территории ХНУ установлены памятники выдающимся историческим деятелям, чья судьба связана с вузом, – лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу, а также классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому, а на территории НУГХ –известному архитектору Алексею Бекетову, имя которого носит вуз.

Инвестиционная группа DCH заключила с рядом харьковских вузов меморандумы о стратегическом партнерстве и системно поддерживает проведение и внедрение научных разработок в производство.

Благодаря бизнесмену студенты, аспиранты и преподаватели университета им. Каразина единственными в Украине располагают полной базой электронных публикаций авторитетнейшего мирового университетского издательства Oxford University Press: Ярославский оплатил университету родного Харькова подписку стоимостью около 1 млн гривен на доступ к англоязычным научным изданиям Оксфордского университета в сфере естественных наук, медицины, математики, гуманитарных и социальных дисциплин, экономики и финансов, юриспруденции самых известных ученых мира.



Кроме того, Александр Ярославский входит в состав наблюдательного совета ХНУ, и в этом качестве в конце прошлого года организовал встречу «каразинцев» с Джеком Ма, одним из богатейших людей мира, основателем сервиса Alibaba/Aliexpress.



10. Коронавирус не пройдет





Именно благодаря широким связям с мировой бизнес-элитой Александр Ярославский смог добыть для Украины высокоточные ПЦР-тесты на COVID-19. Когда правительства охваченных пандемией стран стояли в очереди, чтобы приобрести остродефицитные тестовые системы, Джек Ма помог Александру Ярославскому закупить 150 тыс. тестов для нашей страны. После этого бизнесмен купил для харьковских больниц уникальные аппараты «искусственное легкое» для пациентов, которым уже не помогает ИВЛ. А также принял финансовое участие в закупке 143 тысяч продуктовых наборов и 37 тысяч аптечек с медикаментами первой необходимости на общую сумму 26 млн грн для обеспечения харьковских пенсионеров в «жесткой» фазе карантина в связи с эпидемией опасного заболевания.



Кроме собственного вклада Ярославский мобилизовал известных харьковчан помочь родному городу, а в своем отеле Kharkiv Palace Hotel 5* организовал оперативный штаб по противодействию пандемии коронавируса в городе. Он также создает в рамках «Экополиса ХТЗ» современный центр вирусологии для изучения опасных инфекций и разработки препаратов и протоколов противодействия им.



Заметьте, что мы ограничили наш список добрых дел Александра Ярославского только самыми публичными проектами и только Харьковщиной. Но его имя гремит и за пределами родного города – в соседней Днепропетровщине силами команды DCH строится новый аэропорт по образу и подобию харьковского, работает металлургический завод ДМЗ и рудник «Сухая балка».



И хотя Александр Ярославский уже давно живет глобальными проблемами, сердце его принадлежит Харькову и будущему Харькова. Любимое детище бизнесмена «Экополис ХТЗ» имеет такой масштаб, что только период запуска проекта рассчитан до 2033 года. Системно поддерживая харьковские вузы, он призывает молодежь оставаться в Харькове, расти вместе с городом и работать во имя его процветания.



«Харьков – это динамично развивающийся город, родной город, где хочется прилагать усилия, инвестиции, знания, ум, энергию», – говорит Ярославский. Прилагая такие усилия, что остальным регионам остается только завидовать результатам этого «дважды почетного гражданина Харькова и Харьковщины». А харьковчанам – гордиться своим современником и брать с него пример.