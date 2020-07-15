Главная Новости Общество Сиделицы Качановки сшиблись в шахматных баталиях (ФОТО)
15.07.2020  13:18   

Сиделицы Качановки сшиблись в шахматных баталиях (ФОТО)

Проведен отборочный турнир среди осужденных отделения социально-психологической службы.


//facebook.com
Как сообщает Служба исполнения наказаний 14 июля 2020 года в спортивном зале Качановской исправительной колонии состоялся первый этап соревнований, посвященный Международному дню шахмат.
 
Соревнования проходили по олимпийской системе, в них приняли участие 12 осужденных, по 2 женщины из каждого отделения.
 
В первом этапе осужденные соревновались между собой, а уже во втором этапе будут соревноваться между собой лучшие игроки по отделениям.
 
Как отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работе Ирина Евреинова, по результатам соревнований второго тура, которые состоятся 19 июля 202 года, лучших игроков наградят грамотами.
 
Тэги:  тюрьма, шахматный турнир, харьков, спорт, осужденные, женщины, сиделицы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.07 Общество В двух харьковских тюрьмах отметили праздник Петра и Павла (ФОТО) 07.07 Власть Амнистия - 2020 в Украине: стали известны критерии освобождения 24.06 Криминал и происшествия Колония, в которой работал известный харьковский педагог, может исчезнуть (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 