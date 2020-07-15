15.07.2020 13:18

Сиделицы Качановки сшиблись в шахматных баталиях (ФОТО)

Проведен отборочный турнир среди осужденных отделения социально-психологической службы.



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Как сообщает Служба исполнения наказаний 14 июля 2020 года в спортивном зале Качановской исправительной колонии состоялся первый этап соревнований, посвященный Международному дню шахмат.

Соревнования проходили по олимпийской системе, в них приняли участие 12 осужденных, по 2 женщины из каждого отделения.

В первом этапе осужденные соревновались между собой, а уже во втором этапе будут соревноваться между собой лучшие игроки по отделениям.

Как отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работе Ирина Евреинова, по результатам соревнований второго тура, которые состоятся 19 июля 202 года, лучших игроков наградят грамотами.