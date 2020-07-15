Сиделицы Качановки сшиблись в шахматных баталиях (ФОТО)

Проведен отборочный турнир среди осужденных отделения социально-психологической службы.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажность:
давление:
ветер: