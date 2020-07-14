14.07.2020 14:08

В Харькове побит рекорд 140-летней давности

Ночной ливень стал абсолютным суточным максимумом осадков за весь период метеонаблюдений на Харьковщине.



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Начиная с вечера 13 июля и до 9:00 утра 14 июля по Харькову и области прошли сильные дожди. К 12:00 на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года и составлял 83 мм.

По области за ночь больше всего выпало дождя на метеостанции Слобожанское (примерно 50 км к юго-востоку от Харькова) – 104 мм.

Синокптики отмечают, что днем 14 июля вероятность дождя сохраняется, поэтому суммарное количество осадков до конца суток может увеличиться.

Для лесостепной зоны такие интенсивные осадки являются редким явлением.



Причиной таких обильных осадков стало прохождение через территорию области волны холодного фронте, за счет чего развивалась интесивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, то зона осадков стояла почти неподвижно над центральными районами области.