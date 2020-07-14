У Харкові за ніч випало півтори місячної норми опадів

За минулу добу по місту випало від 80 до 150% опадів від місячної норми.
Як повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, у найближчу добу сильного дощу не буде, очікується невелике зниження температури.
У середу, 15 липня, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями, вранці можливий невеликий дощ, вдень - короткочасний дощ, вітер - 7-12 м/с. Температура повітря вночі - 10-15 градусів тепла, вдень - 19-22.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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