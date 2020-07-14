Главная Новости Общество У Харкові за ніч випало півтори місячної норми опадів
14.07.2020  10:09   

У Харкові за ніч випало півтори місячної норми опадів

За минулу добу по місту випало від 80 до 150% опадів від місячної норми.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, у найближчу добу сильного дощу не буде, очікується невелике зниження температури.

У середу, 15 липня, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями, вранці можливий невеликий дощ, вдень - короткочасний дощ, вітер - 7-12 м/с. Температура повітря вночі - 10-15 градусів тепла, вдень - 19-22.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ливеньо, непогода, осадки, харьков
 
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