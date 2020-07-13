13.07.2020 16:31

«Полезная программа»: ТОП-3 продуктов, которые заменят сахар

Во вторник, 14 июля, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск «Полезной программы», посвященный рейтингу натуральных сахарозаменителей. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, какие продукты с легкостью заменят рафинированный сахар и при этом помогут остаться молодыми, стройными и красивыми.



// inter.ua

Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление рафинированного сахара пагубно сказывается на здоровье человека: нарушается обмен веществ, портятся зубы, ослабевает иммунитет. Но даже страх ожирения не позволяет сладкоежкам отказаться от вредного продукта. Что же делать? Чем заменить сахар? На помощь приходят сладкие натуральные продукты: мед, сухофрукты и дыня.

«Эти сладости имеют такой же вкус, как и сахар, но значительно полезнее для здоровья, – говорит врач-эндокринолог Елена Михайленко. – Мед, например, содержит в себе чуть ли не все полезные вещества из таблицы Менделеева, а также витамины и минералы. Он является сильным природным иммуностимулятором, снижает воспалительные процессы, обладает антимикробными и питательными свойствами – белки, жиры, углеводы, ферменты в составе меда полностью усваиваются организмом. Сухофрукты, в свою очередь, богаты калием, кальцием, натрием, железом, магнием и фосфором. Они содержат клетчатку и органические кислоты. Именно поэтому употребление сушеных плодов помогает нормализовать работу кишечника и вывести токсины из организма. А сочная, сладкая и диетическая дыня – легендарный продукт для похудения. В ней содержится всего 33 ккал на 100 г и только 8 г чистого сахара. Замените сахар в своем рационе на эти продукты и будьте здоровы!»

Какой из перечисленных продуктов самый питательный и полезный? На что обращать внимание при их выборе? Как правильно хранить и что можно приготовить из натуральных заменителей сахара, смотрите завтра, 14 июля, в 10:00 в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер».

Звездные гости выпуска – певица СолоХа, телеведущие Светлана Вольнова и Вячеслав Соломка.

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие спецвыпуски «Полезной программы».

В среду, 15 июля, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 лучших продуктов против варикоза.

Варикозное расширение вен – болезнь, от которой страдают и мужчины, и женщины. Кроме медикаментозного или хирургического лечения, это заболевание требует определенных правил питания. Включите в свой рацион говядину, грейпфрут и кальмары – эти продукты полезны для здоровья сосудов. Чем говядина отличается от свинины или баранины? На что стоит обращать внимание при покупке красного мяса? Как избавиться от горечи грейпфрута? Как быстро почистить и разобрать тушку кальмара и какие оригинальные блюда можно из него приготовить? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать и хранить эти продукты, а также – чем они полезны при варикозе.

В четверг, 16 июля, в 10:00 на «Интере» – рейтинг продуктов против выпадения волос.

Волосы – это украшение каждой женщины! Ускорить рост волос и остановить их выпадение можно, сбалансировав свое питание. Для роста и силы волос нужны белок, железо и аминокислоты. Где их можно найти? Чтобы надолго сохранить здоровье и красоту волос, нужно есть фасоль и лосось, а также пить кефир. Как эти продукты влияют на организм? Улучшают ли они пищеварение? Чем полезны бобовые? В чем особенность разных сортов фасоли? Чем магазинный кефир отличается от домашней простокваши? С какими продуктами лучше употреблять красную рыбу? И как выбрать качественные продукты, полезные для здоровья? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

В пятницу, 17 июля, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет спецвыпуск «Полезной программы», посвященный ТОП-3 продуктов для улучшения кровообращения.

Кровообращение играет важную роль в нашей жизни, отвечая за транспортировку кислорода и питательных веществ ко всем органам. Снижение кровообращения вызывает мышечные спазмы, онемение, похолодание конечностей и пищеварительные расстройства. Однако существуют продукты питания, которые помогают избежать неприятных симптомов. К ним относятся помидоры, имбирь и сливы. Как и с чем правильно их употреблять, чтобы укрепить свое здоровье? На что обратить внимание, чтобы выбрать только качественный продукт? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы» на «Интере».

А в субботу 18 июля, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 лучших продуктов против депрессии.

Апельсин, банан и шоколад… Эти продукты помогают мозгу бороться с тоской и унынием, считают эксперты ток-шоу. Чем они полезны? Как влияют на настроение? Можно ли есть бананы и не толстеть? Как аккуратно и быстро почистить апельсин и в чем польза апельсиновой кожуры? По каким признакам можно отличить качественный шоколад от подделки? И какие необычные блюда из этих продуктов поднимут нам настроение? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер».