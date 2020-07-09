09.07.2020 14:02

Школьную котельню под Харьковом переоснастили на бумаге на полтора миллиона гривен

Двум должностным лицам сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств почти на 1,5 миллиона гривен.



// khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что в декабре 2017 года между ООО-подрядчиком и отделом образования одной из районных государственных администраций был заключен договор о техническом переоснащении котельной в учебно-воспитательном комплексе.



Начальник отдела образования и директор ООО вступили в сговор с целью растраты бюджетных средств. Так, директор общества-подрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив объем выполненных строительных работ. Начальник отдела образования, в свою очередь, достоверно понимая, что техническое переоснащение котельной не осуществлено, подписал акты приемки выполненных работ. На основании этого на счет ООО перечислены бюджетные средства. Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 1,5 миллиона гривен.

Под процессуальным руководством Чугуевской местной прокуратуры обоим должностных лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах, путем внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия).



Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.



Вопрос об избрании меры пресечения двум указанным лицам решается.