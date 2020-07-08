На Харьковщине готовы принять людей с Луганщины, которые потеряли жилье из-за пожара (ВИДЕО)

В Новоайдарском районе огнем уничтожено 100 жилых домов. Пребывание людей на Харьковщине оплатят благотворители.
Об этом журналистам рассказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер. Отвечая на вопрос, какое жилье может временно предложить регион, Кучер сказал, что это зависит от количества людей:
"Мы определимся. Ко мне уже обратились определенные благотворители, которые готовы разместить людей за собственные средства. Это, скорее всего, будут спонсоры", - говорит Кучер.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область готова предоставлять временное жилье жителям Луганщины, которые потеряли его во время пожаров. Об этом сообщают в Офисе президента.
"Я знаю, что Харьковская область - мы через Харьков летели - предложила поселить всех еще вчера. У них есть такие возможности", - сказал Зеленский.
Для ликвидации пожаров на Луганщине, по состоянию на 8 июля, привлеченные 78 харьковских спасателей и 15 автоцистерн, сообщают в местной ГСЧС. Это едва ли не самый сильный десант
Всего на место приехали 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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