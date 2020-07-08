08.07.2020 14:14

На Харьковщине готовы принять людей с Луганщины, которые потеряли жилье из-за пожара (ВИДЕО)

В Новоайдарском районе огнем уничтожено 100 жилых домов. Пребывание людей на Харьковщине оплатят благотворители.



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Об этом журналистам рассказал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер. Отвечая на вопрос, какое жилье может временно предложить регион, Кучер сказал, что это зависит от количества людей:

"Мы определимся. Ко мне уже обратились определенные благотворители, которые готовы разместить людей за собственные средства. Это, скорее всего, будут спонсоры", - говорит Кучер.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область готова предоставлять временное жилье жителям Луганщины, которые потеряли его во время пожаров. Об этом в Офисе президента.

"Я знаю, что Харьковская область - мы через Харьков летели - предложила поселить всех еще вчера. У них есть такие возможности", - сказал Зеленский.

Для ликвидации пожаров на Луганщине, по состоянию на 8 июля, привлеченные 78 харьковских спасателей и 15 автоцистерн, сообщают в местной ГСЧС. Это едва ли не самый сильный десант

Всего на место приехали 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.