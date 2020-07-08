08.07.2020 13:40

Зоологи детально описали пять видов змей и места под Харьковом и в самом городе, где на них можно наткнуться

В Харьковской области наиболее известны пять видов змей, но они предпочитают жить в разных ландшафтах. Поэтому всех вместе их не встретить в каком-либо уголке Харьковщины.



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Лето – период активных выездов на природу. Для того, чтобы подобные «вылазки» оставили после себя только приятные воспоминания, человек должен быть готов к тем или иным непредвиденным ситуациям, в частности, ко встрече со змеей. Готов, но не значит, вооружен! Ведь при правильном поведении, змея не представляет для людей опасности. Опасностью для экосистемы будет неоправданное убийство змеи.

В Харьковской области наиболее известны пять видов змей, но они предпочитают жить в разных ландшафтах. Поэтому всех вместе их не встретить в каком-либо уголке природы.

Обыкновенный и водяной ужи живут возле водоёмов, но охотятся на разную добычу. Обыкновенный уж питается почти исключительно амфибиями, преимущественно лягушками. Водяной же уж – это змея-рыболов, питается мелкой рыбой. Если обыкновенный уж (Natrix natrix) легко узнаётся по хорошо заметным жёлтым или оранжевым пятнам на голове, то у водяного нет никаких броских признаков. Его окраска довольно изменчивая: разные оттенки от сероватого до буроватого. Если присмотреться, то на туловище можно различить слабо выраженные пятна, расположенные в шахматном порядке. Вот почему на некоторых языках его именуют шахматным ужом. Откуда и его латинское название – Natrix tesselata.

Медянка (Coronella austriaca) широко распространена в нашем регионе, но встречается далеко не везде. В отличие от ужей, у медянки гладкая чешуя, с чем связано её английское название – smooth snake (буквально «гладкая змея»). Питается преимущественно ящерицами, поэтому встречается в степи и на лугах, а в лесу её можно встретить на полянах и опушках. Попутно поедает безногих ящериц веретениц, молодых змей других видов, в том числе молодь гадюк. Что касается мелких грызунов, то медянка может кормиться голыми детёнышами, которых находит в норах мышей и полевок.

Оба вида ужей и медянка безвредны для людей.

Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) – лесной вид, населяющий преимущественно дубравы. Питается в основном мелкими грызунами, дополнительно – бурыми лягушками и птенцами мелких птиц. Чаще всего её встречают в лесах Харьковского, Краснокутского, Волчанского, Печенежского, Чугуевского и Змиевского районов.

Степная гадюка (Vipera renardi) во второй половине ХХ столетия исчезла в большинстве районов Харьковской области из-за тотальной распашки степей и избыточного применения ядохимикатов в сельском хозяйстве. Встречи с нею на сохранившихся участках степи и балок со степной растительностью достаточно редкое событие даже для специалистов-герпетологов, изучающих рептилий и амфибий. Помимо грызунов, гадюка поедает ящериц, а также крупных насекомых и пауков.

Из всех змей нашего региона определённую опасность представляют только гадюки. Тут следует оговориться, что в норме, укусы наших видов гадюк не представляют смертельной опасности для взрослых людей. При условии правильно оказанной помощи, пострадавшие выздоравливают в течение недели, часто и раньше. Разумеется, маленькие дети тяжелей переносят укусы гадюк. У многих людей бывает остро выраженная аллергическая реакция на змеиный яд. Поэтому при встрече со змеей просто отступите или обойдите! И можете не волноваться — гнаться за вами она не будет. Тем более, что змея никогда не нападает на человека первой. Но если укус все же произошел, немедленно окажите первую помощь. Прежде всего, срочно примите противоаллергический препарат. Укушенное место отсасывать нельзя! Зато показано обильное питьё. Желательно дать покой укушенной конечности, но накладывать перетягивающий жгут категорически запрещено – создается прямая угроза омертвления тканей! Пострадавшего следует как можно скорее доставить в ближайшую больницу, где в тяжелых случаях будет обеспечено симптоматическое лечение.

Детям необходимо разъяснять элементарные правила безопасного поведения на природе. В частности, не следует заходить в густую траву или кустарник, когда не видишь, куда ступаешь ногой, не совать руки в разного рода норы, густую растительность, груды валежника и т.п. В таких местах можно наткнуться не только на змею, но и на ядовитого паука или осиное гнездо.