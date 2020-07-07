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07.07.2020  19:56   

В Харькове отмечали рождество Пророка (ФОТО)

Митрополит Онуфрий совершил Литургию в Усекновенском храме города Харькова.


://eparchia.kharkov.ua

7 июля 2020 года, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Усекновенском храме города Харькова.

 

 

 

 

Источник:   Харьковская епархия
 Тэги:  митрополия, харьков, литургия, храм
 
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