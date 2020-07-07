В Харькове отмечали рождество Пророка (ФОТО)

Митрополит Онуфрий совершил Литургию в Усекновенском храме города Харькова.
7 июля 2020 года, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Усекновенском храме города Харькова.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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