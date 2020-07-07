Харьковский велопатруль спас новорожденных котят (ФОТО)

Котят в картонной коробке выбросили на произвол судьбы.
Патрулируя Московский район Харькова, наряд велопатруля обратил внимание на слабое кошачье мяуканье.
Звук доносился из картонной коробки, которую оставили недалеко от дороги.
В коробке находились трое новорожденных котят.
Котята были истощены и очень слабыы. Полицейские попытались покормить малыша молоком с помощью пипетки.
Велопатруль связался со службой спасения животных и в кратчайшие сроки доставил котят в реабилитационный центр, где им была оказана первая помощь.
Сейчас для новорожденных нашли кормящую кошку, которая охотно приняла котят.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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