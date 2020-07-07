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07.07.2020  10:49   

Харьковский велопатруль спас новорожденных котят (ФОТО)

Котят в картонной коробке выбросили на произвол судьбы.


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Патрулируя Московский район Харькова, наряд велопатруля обратил внимание на слабое кошачье мяуканье.

Звук доносился из картонной коробки, которую оставили недалеко от дороги.

В коробке находились трое новорожденных котят.

Котята были истощены и очень слабыы. Полицейские попытались покормить малыша молоком с помощью пипетки.

Велопатруль связался со службой спасения животных и в кратчайшие сроки доставил котят в реабилитационный центр, где им была оказана первая помощь.

Сейчас для новорожденных нашли кормящую кошку, которая охотно приняла котят.

Тэги:  полиция, харьков
 
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