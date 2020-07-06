06.07.2020 15:51

Что принесет полный парад планет 6 июля: что можно и чего нельзя делать

4 июля 2020 года началось редкое астрономическое явление - полный парад планет, который продлится ещё две недели.



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Полный парад планет – редкое астрономическое явление и наблюдается раз в 170 лет. Следующие события такого масштаба будут наблюдаться в 2161 и в 2492 году.

Во время полного парада планеты Солнечной системы, все или только некоторые, находятся по одну сторону Солнца и выстраиваются в одну зрительную линию.

Три планеты выстраиваются в линию дважды в год, парад четырех планет наблюдается раз в год, пять планет выравниваются каждые 19 лет, а все восемь планет — только раз за 170 лет.

При наблюдении за парадом планет с Земли, небесные тела отстоят зрительно недалеко друг от друга и находятся в одной части неба. Ясная погода и хорошие условия для наблюдения дают возможность рассмотреть все планеты Солнечной системы в течение одной ночи.

Астрономы, в отличие от астрологов, считают, что парады планет не могут хоть как-то отрицательно влиять на жизнь планеты Земля, на ее орбиту или магнитное поле, так как движение небесных тел давным-давно устоялось и является нормой. Гравитационных отклонений не будет, поэтому такие моменты носят лишь зрелищный характер. На человека это космическое действо также влиять не может.

Можно ли и как наблюдать парад планет

Для жителей Земли увидеть воочию большой парад планет в полной мере не представляется возможным. Лишь несколько планет (Сатурн, Юпитер и Марс) будут видны ночью, Венера будет видна утром, а Меркурий и вовсе затмит солнце, ведь расположен очень близко к звезде. А Уран и Нептун совсем не будут видны невооруженным глазом, ведь расположены очень далеко.

Поскольку большинство планет движутся относительно медленно, то наблюдать парад можно будет в течение нескольких дней. Начиная с 6 июля, ночью можно будет наблюдать за такими планетами как Марс, Юпитер и Сатурн, а утром – Венеру. В целом рассчитывать на то, что выравнивание всех планет в классическом понимании можно будет наблюдать с крыши, балкона или на открытой местности, – не стоит.

Следующий раз подобное явление ожидается в 2161 и 2492 годах.Что считают астрологи?

Большинство астрологов считают, что парад планет опасен.

Согласно наблюдениям астрологов, в такие периоды происходят большие и зачастую негативные перемены в мире, политические кризисы и экономические неполадки.

Некоторые астрологи считают, что планеты, находясь по одну сторону от Солнца, вызывают мощнейший энергетический диссонанс. При полном параде планет диссонанс будет более мощным, чем когда-либо за последние несколько десятков лет.

Возможна активизация вулканов и землетрясений.

Выстроившись в ряд, планеты могут спровоцировать экономический коллапс. Любая активность в этом направлении может обернуться экономическим кризисом или банкротством.

На этом же фоне могут начаться войны, новые кризисы политического характера.

Природные катаклизмы. В такие периоды часто случаются ураганы, природные катаклизмы и несчастные случаи.

Чего нельзя делать во время парада планет?

Не нужно настаивать на реализации панов, связанных с любовными делами и вопросами веры.

Неудачной может стать покупка гаджетов.

В этот период нужно притормозить с вопросами благотворительности, дополнительного образования.

Не искать приключений и не рисковать.

Не занимать или давать в долг крупные суммы;

Не следует совершать 4, 5 и 6 июля дорогостоящих приобретений.

Не стоит регистрировать брак.

Также нельзя выяснять отношения, начинать конфликты, «лезть на рожон».

Что нужно делать во время парада планет?

Многие астрологи считают, что если все люди будут соблюдать правила и останутся благоразумными, удастся избежать коллапса.

Для этого следует избавиться от негативных мыслей и эмоций.

Что следует делать:

В ближайший месяц после парада стоит проявлять осмотрительность даже в самых очевидных делах и вопросах.

Благоприятными будут занятия медитацией и духовными практиками, встречи с друзьями, окончание учебы, реализация смелых мечтаний и финансовые инвестиции.

Что обязательно нужно сделать во время парада планет:

— переосмыслить собственные ценности и приоритеты;

— учиться и узнавать новое;

— соблюдать пост, проводить очищение организма;

— анализировать прошлые периоды и думать, какие уроки оттуда вынесли;

— благодарить высшие силы, божества и богов, в которых верите.