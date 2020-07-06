06.07.2020 13:18

У художньому музеї проходить виставка робіт здобувачів премії Рєпіна

Виставка робіт претендентів на здобуття премії ім. І.Ю. Рєпіна відкрилася 5 липня у Харківському художньому музеї.



://city.kharkov.ua/

Як повідомили у музеї, серед авторів - 11 представників київської, харківської та чугуївської художніх шкіл, які розвивають сучасне українське мистецтво. Серед них - народний художник України Михайло Гуйда (Київ), заслужений художник України Михайло Попов, Роман Агасян, художники-графіки - заслужений діяч мистецтв України Михайло Сватула, В'ячеслав Шуліка, а також мистецтвознавці Валентина Нємцова, Олег Коваль та ін.

У музеї зазначили, що роботи здобувачів відрізняються різноманіттям стильових та жанрових пріоритетів. «Поряд з вираженою індивідуальністю загальним для номінантів 2020 року є висока майстерність втілення образу, віртуозність техніки виконання, різноманітна палітра образів, сміливість творчого експерименту», - розповіли органазітори виставки.



Експозицію можна подивитися до 29 липня за адресою: вул. Жінок-Мироносиць, 9. З більш детальною інформацією про виставку можна ознайомитися на сайті Харківського художнього музею.