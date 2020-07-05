05.07.2020 17:08

В омбудсмена назвали дискриминацией условия предоставления платной камеры в Хмельницком СИЗО

Ею могут воспользоваться только заключенные мужчины, а для женщин и несовершеннолетних использования камеры с улучшенными условиями не предусмотрено.



Фото: Офис омбудсмена по правам человека

Об этом сообщают на сайте Офиса омбудсмена.

«В учреждении с мая 2020 внедрено проведение экспериментального проекту, о предоставлении платной услуги по улучшенными бытовыми условиями содержания лицам, взятым под стражу. При этом такая услуга может быть предоставлена ​​только заключенным мужчинам, что свидетельствует о дискриминационный характер по отношению к другим категориям удерживаемых лиц в следственном изоляторе, а именно женщин и несовершеннолетних », - говорится в сообщении.

Эти и ряд других нарушений было выявлено работниками секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека при мониторингового визита в учреждение. В частности речь идет о нарушении требований по оказанию медицинской и правовой помощи заключенным и осужденным.

«Во время проведения конфиденциальных бесед с содержащимися лицами, последние сообщили о непредоставлении правовой помощи адвокатами из центра предоставления бесплатной вторичной помощи. Кроме того, из-за приостановки этапирования на период карантина, нарушаются требования статьи 87 Уголовно исполнительного кодекса Украины, в результате чего лица, которые впервые привлечены к уголовной ответственности содержатся с лицами, ранее отбывавшие наказание », - говорится в сообщении.

Также, выявлены факты непредоставления надлежащей медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия обеспечения стоматологическими материалами и материалами для проведения пломбирования, осужденным и заключенным, не проводится лечение зубов, а только их удаления.

А из-за отсутствия заключенного договора с лечебными учреждениями Минздрава Украины, осужденные не могут получить консультации врачей-специалистов, таких как эндокринологов, кардиологов, функциональной диагностики и других.

По результатам мониторингового визита в Министерство юстиции Украины будет направлен соответствующий отчет и акты реагирования с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением практических рекомендаций по их устранению.