Такого не было 66 лет. Харьков побил свой рекорд

Жара в Харькове нынешним летом бьет рекорды. 36 градусов выше нуля - именно такую температуру синоптики зафиксировали в городе .
Ранее считалось, что самым "горячим" эта дата в Харькове была в 1954 году. 66 лет назад зафиксировали температуру в 35,2 градусов выше нуля. Об этом рассказала синоптик Харьковского регионального гидрометцентра Валентина Муратова.
«36 градусов - это рекорд температуры именно этой даты, 4 июля, - отметила она. - Абсолютный максимум месяца в настоящее время - 38,8 градуса тепла в Харькове в 1931 году. Вероятно, что сегодня тоже будет рекорд. В 70-х годах температура 5 июля достигала 33,8 градуса», - рассказала синоптик.
Аномально жаркий период держаться и последующие два дня, говорит синоптик Харьковского регионального гидрометцентра Игорь Кибальчич.
"Причиной стало вынесение жаркой и сухой воздушной массы из Средней Азии. Поэтому в ближайшие дни по области будут высокие температуры - в пределах +34 ... + 39. уже 8 июля придет западный холодный фронт. Предварительно, ожидаем дождь с грозами", - сказал Кибальчич.
По его словам, рекордные температуры в регионе пока остаются неизменными. Это 40 градусов тепла - в Купянске в 2010 году и в Изюме в 2016 году.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
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