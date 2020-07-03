03.07.2020 15:45

У Харківському НДІ судових експерт відкрили науково-прикладний музей

Науково-прикладний музей відкрили сьогодні, 3 липня, у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.



://city.kharkov.ua

Відкриття було приурочено до Дня судового експерта України, який відзначається 4 липня. У музеї зібрані експонати, що ілюструють роботу вчених НДІ.



Наприклад, один зі стендів присвячений історії з картиною, яка продавалася як робота учня художника Івана Айвазовського. Свого часу фахівці інституту довели, що це підробка, тому що підпис був зроблений пізніше передбачуваного віку полотна. Другий стенд описує історію підпису на листі Наполеона Бонапарта. Експерти НДІ попросили зразки почерку імператора Франції тоді ще у Ленінградському університеті та Сорбонні й довели, що підпис дійсно належить імператорові.



Також в музеї є сучасні експонати - макети вибухів на військовому арсеналі в Балаклії та резонансного ДТП на вул. Сумській, а також зразки роботи лабораторій, зокрема, досліджень дорогоцінних каменів, наркотичних речовин, медалей, ігрових автоматів тощо.



Нагадаємо, що сьогодні Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса відзначає прийдешнє свято судових експертів. Колектив НДІ привітали представники міської влади, Національної поліції України, Служби безпеки України, Прокуратури Харківської області. Зокрема, науковому співробітнику лабораторії будівельно-технічних досліджень НДІ Наталії Мацак передали Подяку міського голови.



Довідка. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса бере початок з 1923 року, коли в Харкові було створено Кабінет науково-судової експертизи, який очолив вчений. За його ініціативою в 1925 році Кабінет був реорганізований в Інститут науково-судової експертизи, і Микола Бокаріус став його беззмінним керівником.



Сьогодні Інститут ім. Бокаріуса проводить близько 70 видів експертних досліджень, в тому числі унікальні, які виконуються тільки в цьому НДІ. Це дослідження технічної експлуатації електрообладнання, дорожньо-технічні дослідження та ін. За останні п'ять років інститутом виконано понад 60 тис. експертиз, з яких майже половина - у кримінальних справах. Також вчені інституту займаються науковою діяльністю. З 2000 року в НДІ ім. Бокаріуса виконано близько 200 науково-дослідних робіт, результати яких успішно впроваджуються в експертну практику. Спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, починаючи з 2001 року, щорічно випускається збірник наукових праць «Теорія і практика судової експертизи та криміналістики». У 2017 році в НДІ був відкритий Кабінет-музей М. С. Бокаріуса, а в 2019 році - пам'ятник великому криминалісту.