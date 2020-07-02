02.07.2020 18:30

На Дергачівському полігоні почнуть утилізувати небезпечні відходи

Знешкоджувати та утилізовувати небезпечні відходи, в тому числі медичні, планують почати вже до кінця 2020 року в КП «Муніципальна компанія поводження з відходами».



://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 2 липня, у Харківському прес-клубі повідомив директор підприємства Юрій Суярко.



За його словами, на сьогоднішній день у Харкові практично не проводиться така робота. Кілька приватних компаній міста мають ліцензію на збір і зберігання небезпечних відходів, і всього одна з них оснащена обладнанням для його утилізації, і то у невеликих обсягах.



«Наша компанія рік тому придбала дуже потужне обладнання для знешкодження відходів, в тому числі медичних, після коронавірусу, яке може повністю задовольнити потреби міста у цій справі. В даний час ми його тестуємо, проходимо оцінку впливу на навколишнє середовище. Також нам необхідно провести громадські слухання з цього питання, але в зв'язку з карантином цей процес трохи відкладається, але після отримання позитивного результату слухань компанія зможе подати документи на отримання ліцензії по роботі з небезпечними відходами», - повідомив Юрій Суярко.



За його словами, Харків зможе отримати ліцензію імовірно вже в жовтні 2020 року.



Крім того, за словами Юрія Суярка, спільно з Муніципальною компанією в рамках Бюджету участі (Громадського бюджету) реалізується проєкт однієї з громадських організацій з утилізації небезпечних відходів.

«Незабаром буде оголошено тендер на прибирання небезпечних відходів та встановлення в місті контейнерів для збору батарейок і медичних відходів. Поки ми розмістимо такі контейнери в жвавих місцях, наприклад, біля виходів зі станцій метро», - зазначив директор компанії.



Він підкреслив, що зараз вирішується питання про включення цієї роботи в тариф з вивезення ТПВ. Для цього підприємству необхідно провести дослідження і подивитися, який відсоток небезпечних відходів входить у загальний обсяг вивезених ТПВ, від чого і буде залежати плата.