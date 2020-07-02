02.07.2020 18:08

У Харкові продовжують впроваджувати роздільний збір сміття

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» продовжує встановлювати контейнери для роздільного збору сміття на прибудинкових територіях в Харкові.



://city.kharkov.ua

Як повідомив 2 липня у Харківському прес-клубі директор КП «МКОО» Юрій Суярко, майданчики зі спецконтейнерами закритого типу встановлюються в мікрорайонах Олексіївка та Павлове Поле. Одночасно проводиться роз'яснювальна робота з жителями міста. Зокрема, підприємство надрукувало і роздало понад 50 тис. інформаційних буклетів про роздільний збір сміття.



«Наша компанія вперше почала окремо вивозити кожен вид відходів. Також ми уклали договір з компанією, яка буде сортувати ці відходи, оскільки їх не можна вивезти в первісному вигляді на підприємство, яке займається переробкою. Крім того, ми в цій роботі ведемо відповідну статистику, для того щоб зрозуміти, яка виходить кількість корисних і відсортованих відходів. На сьогоднішній день маємо такий результат: 70% корисних відходів з пакування та пластику і 100% - зі скла. І це дуже гарний показник», - зазначив Юрій Суярко.



Він додав, що в подальшому ці дані використовуватимуться для роботи сортувальної лінії сміттєпереробного комплексу, будівництво якого триває на Дергачівському полігоні. За словами директора, роздільний збір відходів дозволить значно підвищити коефіцієнт корисної дії сортувальної лінії. Для порівняння, на змішаних відходах її ККД складе 10-12%, на роздільних - до 70%.



«Тому наша компанія має великий інтерес до того, щоб і далі впроваджувати роздільний збір відходів. Але в цьому напрямку існують певні труднощі. Наприклад, у нас немає економічних важелів, щоб масово зацікавити населення у цьому процесі, все це робиться на ентузіазмі. Проте люди позитивно сприймають наші ініціативи, і сьогодні все більше городян звертаються до нас з проханням встановити спеціальні контейнери для роздільного збору сміття», - зазначив Юрій Суярко.



Надалі керівництво компанії планує придбати не тільки контейнери, а й автомобілі для збору відсортованих відходів, щоб впроваджувати роздільний збір сміття по всьому місту.



Також Юрій Суярко повідомив, що сортувати відходи почали і на самому Дергачівському полігоні. Поки ця робота проводиться тільки з габаритними відходами, включаючи будівельне сміття, бетон і деревину. Для цього на полігоні відведені спеціальні майданчики, де відходи подрібнюються за допомогою спеціального обладнання і використовуються для потреб підприємства. Так, переробленим будівельним сміттям посипають дороги на полігоні, а деревину використовують для опалення або як біологічну добавку для отримання біогазу.