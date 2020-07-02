02.07.2020 16:08

Главные герои сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери»: вражда на экране, в жизни – любовь?

Каждое воскресенье в 16:25 на «Интере» – новые серии остросюжетной мелодрамы «Госпожа Фазилет и ее дочери». Сюжет сериала очень динамичный и непредсказуемый – никогда не знаешь, что случится в следующую минуту. Убедиться в этом смогли и исполнители главных мужских ролей – красавцы и сердцееды Альп Навруз и Чаглар Эртугрул.



// inter.ua

Несмотря на то, что по сценарию актеры Альп Навруз и Чаглар Эртугрул – соперники и даже враги, вне съемочной площадки молодые люди подружились сразу и надолго. «Мы подружились практически с первого дня! – рассказывает Альп Навруз, сыгравший Синана Эгемена. – Мне кажется, именно эта дружба и сопутствующее ей веселье сделали нашу работу в сериале настолько классной. Мы всегда приступали к съемкам с удовольствием, даже если нужно было сыграть довольно сложную эмоционально или физически сцену. Это здорово, что рядом есть люди, которые тебя поддерживают и мотивируют».

Что интересно, разбавляет этот мужской дуэт ни кто иная, как Дениз Байсал, – та самая, чье сердце делят экранные «братья» Навруз и Эртугрул. «Если бы мне пришлось выбрать самую любимую сцену, то я бы однозначно выбрал все те, где мы снимались вместе», – комментирует Навруз. Поклонники сериала неоднократно сватали актеров между собой, журналисты то и дело сообщали «горячие новости» о тайных свиданиях Дениз Байсал то с Наврузом, то с Эртугрулом... Но оказалось, что, кроме дружбы, эту троицу ничего не связывает. Альп Навруз не устает повторять, что его сердце до сих пор не познало настоящей любви, – актер достаточно болезненно переживает слухи о его бесконечных романах.

«Мое пустующее сердце не дает поклонницам покоя, – шутит Альп Навруз. – Мне неоднократно поступали предложения женитьбы, даже от поклонниц из других стран. Я, конечно же, отвечал им только улыбкой. Да, мне приятно такое внимание, но мне сложно заинтересоваться кем-то всерьез. Давайте честно: я и до популярности был еще тем снобом! Я не флиртовал даже с теми женщинами, которые мне нравились. Я не люблю женщин, которые берут инициативу на себя. Мне нравятся более холодные женщины, за которыми нужно побегать. Но в то же время я не брошусь догонять... В общем, мне проще оставаться одному».

А вот сердце Чаглара Эртугрула, исполнившего роль Ягыза Эгемена, было свободно вплоть до старта съемок сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери». Буквально в первые же дни он обрел на площадке не только лучшего друга, но и любовь. Избранницей Чаглара стала стилист Кайла Манукян, которая отвечала за образ актера весь первый сезон. Однако о свадьбе пара пока не говорит. Эртугрул признался, что воспринимает брак как трудовой договор, поэтому не спешит узаконить отношения и пойдет на этот шаг скорее уже ради будущих детей. «У меня нет необходимости или потребности жениться, – заявляет актер. – Меня не нужно обхаживать, кормить – я все могу делать сам. Я слишком часто раньше разочаровывался, чтобы сейчас торопиться».

Следить за историей любви главных героев сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» в исполнении Альпа Навруза и Чаглара Эртугрула зрители «Интера» могут по воскресеньям в 16:25 и по будням, со вторника по пятницу, в 11:05.