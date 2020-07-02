Начало июля отметится почти 40-градусной жарой

30-градусная жара возвращается. Антициклон Валентин, зашедший в Украину, только усилит ее.
В ближайшее время синоптики обещают солнечную, сухую и безветренную погоду. А медики советуют остерегаться такой жары, которая способна привести к негативным последствиям и расстройствпм здоровья.
Июль-2020 сохранит статус самого теплого месяца. В Укргидрометцентре прогнозируют среднюю месячную температуру +20...+24°С, что в среднем на 2 градуса выше многолетних значений.
И если в западных и северных областях погода будет более-менее комфортной, столбик термометра редко будет подниматься до отметки 30°С выше нуля, то в центральных, южных и восточных областях будет значительно жарче, воздух будет прогреваться до +32°С. А на востоке вообще прогнозируют почти сорокаградусную жару.
И такую погода на Харьковщине обещают уже на этой неделе. В четверг, по данным регионального гидрометцентра, +31°С, в пятницу +35°С. А в выходные – и того больше.
Поэтому специалисты предупреждают об опасности и советуют поберечься, потому что такая чрезмерно горячая погода может заметно ухудшить самочувствие и привести к тепловым и солнечных ударам.
4 июля: температура днем +32...+37°С, ночью +17...+22°С. Без осадков.
5 июля: ночью +17...+22°С, днем +33...+38°С. Без осадков.
Начало следующей недели – все те же максимальные +38°С и маловероятны осадки. Да и вообще в июле на юге и востоке ожидают немного дождей, около 40-ка мм осадков, согласно нормы, в то время как на севере и западе почти в три раза больше.
В целом погода во второй месяц лета, по прогнозам синоптиков, будет изменчивой: то грозы со шквальным ветром, то изнурительная жара.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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