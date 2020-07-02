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02.07.2020  08:04   

Начало июля отметится почти 40-градусной жарой

30-градусная жара возвращается. Антициклон Валентин, зашедший в Украину, только усилит ее.


Фото: Василий Голосный

В ближайшее время синоптики обещают солнечную, сухую и безветренную погоду. А медики советуют остерегаться такой жары, которая способна привести к негативным последствиям и расстройствпм здоровья.

Июль-2020 сохранит статус самого теплого месяца. В Укргидрометцентре прогнозируют среднюю месячную температуру +20...+24°С, что в среднем на 2 градуса выше многолетних значений.

И если в западных и северных областях погода будет более-менее комфортной, столбик термометра редко будет подниматься до отметки 30°С выше нуля, то в центральных, южных и восточных областях будет значительно жарче, воздух будет прогреваться до +32°С. А на востоке вообще прогнозируют почти сорокаградусную жару.
 
И такую погода ​​на Харьковщине обещают уже на этой неделе. В четверг, по данным регионального гидрометцентра, +31°С, в пятницу  +35°С. А в выходные – и того больше.

Поэтому специалисты предупреждают об опасности и советуют поберечься, потому что такая чрезмерно горячая погода может заметно ухудшить самочувствие и привести к тепловым и солнечных ударам.
 
4 июля: температура днем ​​+32...+37°С, ночью +17...+22°С. Без осадков.
 
5 июля: ночью +17...+22°С, днем +​​33...+38°С. Без осадков.
 
Начало следующей недели – все те же максимальные +38°С и маловероятны осадки. Да и вообще в июле на юге и востоке ожидают немного дождей, около 40-ка мм осадков, согласно нормы, в то время как на севере и западе почти в три раза больше.

В целом погода во второй месяц лета, по прогнозам синоптиков, будет изменчивой: то грозы со шквальным ветром, то изнурительная жара.

Тэги:  погода, жара, харьков
 
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