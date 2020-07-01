В ПФУ провели перерасчет пенсий: кому и на сколько подняли выплаты

Изменения связаны с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность
Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. Он состоялся в автоматическом режиме. Выплаты будут осуществлять с 4 июля, сообщила пресс-служба ПФУ.
Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, а также доплаты за сверхнормативный стаж.
К тому же независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.
Размер повышения по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, зависящую от прожиточного минимума.
Напомним, в соответствии с законом о государственном бюджете на 2020 год с 1 июля вырос прожиточный минимум, а от его размера зависят социальные и трудовые выплаты.
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