01.07.2020 18:52

В ПФУ провели перерасчет пенсий: кому и на сколько подняли выплаты

Изменения связаны с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность



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Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. Он состоялся в автоматическом режиме. Выплаты будут осуществлять с 4 июля, сообщила пресс-служба ПФУ.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, а также доплаты за сверхнормативный стаж.

К тому же независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, зависящую от прожиточного минимума.

Напомним, в соответствии с законом о государственном бюджете на 2020 год с 1 июля вырос прожиточный минимум, а от его размера зависят социальные и трудовые выплаты.