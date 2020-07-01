01.07.2020 17:50

У Харкові запустили молодіжну радіостанцію

Презентація молодіжної інтернет-радіостанції «HRK.FM» пройшла на озері в саду імені Т.Г. Шевченка.



://city.kharkov.ua

Запуск нової радіостанції відбувся у форматі DJ-стрім. Музиканти грали в незвичних локаціях і транслювали виступи онлайн. Проєкт реалізували в рамках Громадського бюджету (Бюджету участі). Це коли харків'яни ставлять на голосування свій проєкт, і якщо він набирає голоси - отримують фінансування на його реалізацію з міського бюджету.



Як повідомив автор проєкту «Радіо з характером з Харкова» Сергій Міллер, «HRK.FM» створили люди, які люблять Харків і хочуть популяризувати культуру рідного міста за його межами, оскліьки в основному на радіо звучатиме музика харківських авторів.



«Проєкт переміг у конкурсі на Бюджет участі 2018 року. Два роки нам знадобилося, щоб реалізувати його за допомогою Харківського центру дозвілля молоді, на базі якого створена радіостанція. Попереду на нас чекає дуже багато роботи зі створення цього продукту. Ми орієнтуємося на молодь, на танцювальну музику. Музичний формат буде основним. Наше кредо - більше музики, менше балаканини, і реклами теж поки не передбачається», - розповів Сергій Міллер.



За його словами, тепер в планах - відкрити студію звукозапису для молодих музикантів.



«Бюджет участі - дуже хороша можливість для харків'ян реалізувати свої ідеї. Якщо у вас є якісь мрії, якщо у вас є круті проєкти - не бійтеся з ними приходити до міської влади. Немає нічого неможливого», - сказав автор проєкту.