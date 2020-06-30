30.06.2020 15:15

Магнитные бури в июле: когда Землю накроют мощнейшие геоштормы

Магнитные бури в Харькове следует ожидать уже в начале месяца



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В июле Землю накроет несколько метеоударов. Мощнейшие магнитные бури будут следовать одна за другой. Метеозависимых людей предупредили об возможном ухудшении самочувствия.

Эксперты говорят, что Солнце каждую секунду выбрасывает в пространство огромное количество энергии, создавая солнечные вихри. Эти геоштормы могут достигать нашей планеты и оказывать влияние на людей.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, первые вспышки на Солнце произойдут 4 июля. Следующие удары ожидаются 6 и 7 числа. Специалисты говорят, что уровень колебаний будет G1, то есть магнитосфера будет возбуждено, но буря ожидается слабой.

Медики советуют пожилым, метеочувствительным людям, а также тем, кто страдает хроническими болезнями, накануне предполагаемого метеоудара хорошо выспаться, отказаться от вредной и тяжелой еды, исключить употребление кофе и алкоголя, не переедать и пить больше воды.

Чтобы избежать головной боли и недомогания в период геоштормов, стоит отказаться от интенсивных тренировок, больше гулять на свежем воздухе, соблюдая все меры предосторожности при карантине коронавируса.

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