Магнитные бури в июле: когда Землю накроют мощнейшие геоштормы

Магнитные бури в Харькове следует ожидать уже в начале месяца
В июле Землю накроет несколько метеоударов. Мощнейшие магнитные бури будут следовать одна за другой. Метеозависимых людей предупредили об возможном ухудшении самочувствия.
Эксперты говорят, что Солнце каждую секунду выбрасывает в пространство огромное количество энергии, создавая солнечные вихри. Эти геоштормы могут достигать нашей планеты и оказывать влияние на людей.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, первые вспышки на Солнце произойдут 4 июля. Следующие удары ожидаются 6 и 7 числа. Специалисты говорят, что уровень колебаний будет G1, то есть магнитосфера будет возбуждено, но буря ожидается слабой.
Медики советуют пожилым, метеочувствительным людям, а также тем, кто страдает хроническими болезнями, накануне предполагаемого метеоудара хорошо выспаться, отказаться от вредной и тяжелой еды, исключить употребление кофе и алкоголя, не переедать и пить больше воды.
Чтобы избежать головной боли и недомогания в период геоштормов, стоит отказаться от интенсивных тренировок, больше гулять на свежем воздухе, соблюдая все меры предосторожности при карантине коронавируса.
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День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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