30.06.2020 12:16

Водоемы под Харьковом зарыбили личинками

Три водоема Изюмского района пополнились личинкой водных биоресурсов.



//khr.darg.gov.ua

Вселение 15,7 млн личинок карпа, амура ир толстолобика состоялось 30 июня в три водоемов ООО «ИЗЮМРЫБА».



Так, в пруд № 4, расположенный возле с. Вернополье Изюмского района, вселено 6,8 млн личинок: из них 1,7 млн личинок карпа, 300 тысяч личинок амура и 4,8 млн личинок толстолобика.



В пруд № 6, расположенный возле с. Вернополье Изюмского района, вселено 4,1 млн личинок: из них 1 млн личинок карпа, 200 тысяч личинок амура и 2,9 млн личинок толстолобика.



В пруд, расположенный возле с. Камышеваха Изюмского района, вселено 4,8 млн личинок: из них 1,2 млн личинок карпа, 2 тысяч личинок амура и 3,4 млн личинок толстолобика.



«Следующий этап вселения водных биоресурсов пользователями водных биоресурсов ожидаем уже в осенний период 2020 года», - сообщил начальник сектора ихтиологии и регулирования рыболовства Харьковского рыбоохранного патруля.