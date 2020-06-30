Главная Новости Общество Водоемы под Харьковом зарыбили личинками
30.06.2020  12:16   

Водоемы под Харьковом зарыбили личинками

Три водоема Изюмского района пополнились личинкой водных биоресурсов.


//khr.darg.gov.ua

Вселение 15,7 млн личинок карпа, амура ир толстолобика состоялось 30 июня в три водоемов ООО «ИЗЮМРЫБА».

Так, в пруд № 4, расположенный возле с. Вернополье Изюмского района, вселено 6,8 млн личинок: из них 1,7 млн личинок карпа, 300 тысяч личинок амура и 4,8 млн личинок толстолобика.

В пруд № 6, расположенный возле с. Вернополье Изюмского района, вселено 4,1 млн личинок: из них 1 млн личинок карпа, 200 тысяч личинок амура и 2,9 млн личинок толстолобика.

В пруд, расположенный возле с. Камышеваха Изюмского района, вселено 4,8 млн личинок: из них 1,2 млн личинок карпа, 2 тысяч личинок амура и 3,4 млн личинок толстолобика.

«Следующий этап вселения водных биоресурсов пользователями водных биоресурсов ожидаем уже в осенний период 2020 года», - сообщил начальник сектора ихтиологии и регулирования рыболовства Харьковского рыбоохранного патруля.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, патруль, харьков, зарыбление
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Криминал и происшествия Звонок на Горячую линию помог поймать рыбного браконьера 18.06 Криминал и происшествия Любитель с запрещенной сетью вышел на рыбалку 17.06 Криминал и происшествия Нарушители нанесли более 36 тысяч убытков рыбным запасам Украины
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 