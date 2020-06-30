Водоемы под Харьковом зарыбили личинками

Три водоема Изюмского района пополнились личинкой водных биоресурсов.
Вселение 15,7 млн личинок карпа, амура ир толстолобика состоялось 30 июня в три водоемов ООО «ИЗЮМРЫБА».
Так, в пруд № 4, расположенный возле с. Вернополье Изюмского района, вселено 6,8 млн личинок: из них 1,7 млн личинок карпа, 300 тысяч личинок амура и 4,8 млн личинок толстолобика.
В пруд № 6, расположенный возле с. Вернополье Изюмского района, вселено 4,1 млн личинок: из них 1 млн личинок карпа, 200 тысяч личинок амура и 2,9 млн личинок толстолобика.
В пруд, расположенный возле с. Камышеваха Изюмского района, вселено 4,8 млн личинок: из них 1,2 млн личинок карпа, 2 тысяч личинок амура и 3,4 млн личинок толстолобика.
«Следующий этап вселения водных биоресурсов пользователями водных биоресурсов ожидаем уже в осенний период 2020 года», - сообщил начальник сектора ихтиологии и регулирования рыболовства Харьковского рыбоохранного патруля.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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