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27.06.2020  17:32   

Автопробег и два концерта: Как в Харькове отметят День Конституции

В городе состоится несколько мероприятий, приуроченных к празднику


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ко Дню Конституции состоится онлайн-концерт с участием ведущих исполнителей Харьковщины.

По сведениям пресс-службы, трансляция концерта начнется 28 июня в 18:00. Как отметили в Управлении культуры и туризма ХОГА, во время карантина нет возможностей провести торжества как обычно.

Еще один концерт под названием "Белыми нитками" состоится 28 июня в 18:00 в саду имени Т.Г. Шевченко. У памятника Шевченко выступать братья Капрановы, Папа Карло, Борис Севастьянов, Яри, Село и люди, Транс-Формер, Артем Полежака и Марко Терен.

Также с 09:30 по 12:30 будет проходить автопробег , приуроченный ко Дню Конституции. Начнется он на площади Конституции.

"Мы приглашаем харьковчан и дружеские организации участвовать в автопробеге ко Дню Конституции Украины, - отметили организаторы. - Приветствуются сине-желтые и красно-черные флаги. Важно показать, что в Харькове много людей, которые уважают Конституцию и одновременно напомнить органам государственной власти, ее нужно придерживаться ".

Тэги:  концерт, праздник, харьков, конституция
 
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